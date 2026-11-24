Con el objetivo de vincular el mercado de la aviación ejecutiva con el arte contemporáneo y el sector de lujo, se llevó a cabo la cuarta edición de AVIART 2026, organizada por Global Jet Set en Toluca. El evento exhibió seis aeronaves comerciales para su adquisición inmediata y destacó por las intervenciones artísticas realizadas por Alejo, Miguel Gaval y Teo Coronas sobre un helicóptero, un McLaren y un jet privado.

Wilian Da Silva y su esposa Ana Aragón (Cortesía)

El encuentro fue encabezada por Willian Da Silva y Ana Aragón, congregando empresarios, directivos y representantes de firmas internacionales.

“Es un evento increíble que reúne gente de todas las partes del mundo, nos acompaña de Perú, de Dubái, de China, de Japón, de Miami (...) estoy muy, muy contento. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y bueno, la vamos a pasar increíble”, expresó Wilian Da Silva, CEO de Global Jet Set.

Sobre la evolución y el concepto y el propósito de consolidar una red entre distintos sectores industriales la directora de operaciones subrayó los ejes que sostiene la iniciativa:

“AVIART es una plataforma que ha ido creciendo, ha ido evolucionando, una plataforma que tiene tres pilares principales como es la aviación privada, las conexiones de alto nivel y el arte. Aunado a esto música, conexiones, moda... Se trata de crear conexiones, seguir sumando y seguir elevándonos”, destacó Ana Aragón, COO de Global Jet Set.

La aviación privada, el arte contemporáneo y el universo del lujo se dieron cita durante la cuarta edición de AVIART 2026 (Cortesía)

Seis aeronaves privadas, todas disponibles para su adquisición

La exhibición representó una muestra de la oferta de Global Jet Set, empresa que cuenta con un inventario más amplio de aeronaves disponibles para venta.

Además de su componente social, AVIART buscó consolidarse como un espacio de encuentro entre potenciales compradores, empresarios y participantes de la industria, facilitando el acercamiento a un sector que ofrece soluciones de movilidad privada.

Invitados de lujo

Además de empresarios e inversionistas, el encuentro contó con una alfombra roja por la que desfilaron figuras del espectáculo y creadores de contenido, entre ellos: Carla Estrada, Sandra Montoya, Lis Vega y Josh Gutiérrez

Evolución hacia AVIART Week en 2027

Durante el cierre de esta edición, los organizadores anunciaron que el concepto transformará su formato para 2027 bajo el nombre de AVIART Week. Con este cambio, el encuentro pasará de ser una velada única a una semana completa de actividades que incluirán cenas en restaurantes con estrella Michelin, exhibiciones de alta joyería y reuniones privadas de negocios para ampliar la vinculación entre los distintos sectores.