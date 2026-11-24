Peso mexicano registra fuerte caída y cierra en 19.43 pesos por dólar

El peso mexicano registró una fuerte depreciación al cierre de la jornada de este lunes 24 de noviembre de 2026, al ubicarse en 19.43 unidades por dólar, en medio de la incertidumbre de los mercados financieros ante la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró en 19.43 pesos por dólar, lo que representó un incremento de 25 centavos respecto al cierre de la jornada del lunes 23 de noviembre.

En un análisis publicado en la plataforma Investing, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, explicó que uno de los factores que presionó a la moneda nacional fueron las minutas de la última reunión de la Fed, dadas a conocer la semana pasada.

En dicho documento se señaló que casi todos los participantes consideraban apropiado aplicar nuevos incrementos a la tasa de interés, lo que fortaleció las expectativas de un posible endurecimiento de la política monetaria estadounidense y generó presiones sobre las monedas emergentes.

La especialista identificó tres factores principales detrás de la depreciación del peso mexicano:

1. Expectativa de mayores tasas en Estados Unidos: los mercados anticipan que la Reserva Federal podría incrementar su tasa de interés, lo que genera incertidumbre y presiona a las monedas de economías emergentes.

2. Debilidad del peso colombiano: la moneda de Colombia también registró una depreciación, impulsada por las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de ese país, situación que tuvo un efecto de arrastre sobre el peso mexicano.

3. Caída del peso chileno: el retroceso de la moneda de Chile, relacionado con la disminución en el precio internacional del cobre, también contribuyó a las presiones cambiarias.

De esta manera, el comportamiento del peso mexicano estuvo influido tanto por factores externos relacionados con las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal como por el desempeño de otras monedas de América Latina.

Los mercados financieros se mantienen atentos a las próximas señales de la Fed, debido a que sus decisiones sobre las tasas de interés pueden incidir en los movimientos de capital y en el comportamiento del tipo de cambio frente al dólar.