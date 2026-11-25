BBVA El banco ofrecerá pagos a meses sin intereses para este Black Friday (Pexels/BBVA)

BBVA ofrecerá una promoción para que lo que compres este Black Friday lo comiences a pagar hasta el próximo año. Descubre cómo funciona.

¿Cómo funciona promoción de BBVA para Black Friday?

Tras el Buen Fin, y antes de que comiencen las ofertas navideñas, ciertos bancos y establecimientos se suman a aquellos que participan en el Black Friday o Viernes Negro.

Uno de los establecimientos participantes será BBVA, que ofrecerá pagos diferidos para las compras que realices ese día. El banco está ofreciendo una promoción en la que las compras que hagas este Black Friday las comenzarás a pagar hasta marzo 2027. El requisito principal es que la compra debe ser de $3,500 (tres mil quinientos) pesos o más y se debe pagar en una sola exhibición.

Más allá de esto, la dinámica funcionará en cualquier tienda física de la república, así como también compras en línea, por teléfono o por transferencia. El único requisito es que cumplan con la cantidad mínima.

Debes activar la oferta desde tu aplicación BBVA, a través de la pestaña “Puntos y Promociones”. Tienes del 24 al 26 de noviembre para hacerlo. Si se te pasó activar la promoción durante este periodo, podrás hacerlo de manera posterior entre el 1 y el 9 de diciembre. Es decir que aunque no la hayas activado antes de hacer la compra, todavía tienes tiempo para diferir el pago hasta marzo del próximo año. De no activarla en ninguno de los dos periodos, la promoción no será válida.

Participan las tarjetas de crédito Start, Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum, Infinite y Vive. También es importante destacar que aplica para las tarjetas adicionales, no sólo para la titular, mientras el titular active la promoción en la aplicación.