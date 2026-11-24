Cemex impulsa la formación de nuevas generaciones de arquitectos

Con más de 700 estudiantes graduados y 23 años de trayectoria, la Cátedra Cemex fortalece la preparación de jóvenes arquitectos del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, mediante un programa académico que busca impulsar la innovación y el desarrollo de nuevas propuestas para la industria de la construcción.

A través de esta iniciativa, la compañía complementa la formación universitaria de estudiantes con desempeño sobresaliente, a quienes plantea nuevos retos para llevar sus conocimientos a un nivel de mayor exigencia, mediante el análisis, diseño y desarrollo conceptual de proyectos arquitectónicos.

El programa también permite a los participantes explorar nuevas formas de aplicar materiales como el cemento y el concreto, así como ampliar su perspectiva sobre los desafíos que enfrenta la arquitectura y su papel en los próximos años.

La Cátedra Cemex tiene presencia en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. En ambas instituciones, los alumnos reciben acompañamiento de docentes especializados que comparten su experiencia y orientan el desarrollo de sus propuestas.

Entre los maestros que participan en el programa se encuentran los arquitectos Roberto Romero y Agustín Landa, por parte del Tecnológico de Monterrey; así como Diego Ricalde, Óscar Rodríguez, Nuria Benítez y Xavier Valladares, de la Universidad Iberoamericana.

Como parte de los resultados de esta iniciativa, este año los estudiantes más destacados de ambas universidades participaron por primera vez en la ceremonia del 35 aniversario del Premio Obras Cemex, uno de los encuentros de referencia para el sector de la arquitectura y la construcción en México.

Durante el evento, los jóvenes recibieron un reconocimiento frente a destacados representantes del gremio, en una distinción que marcó un momento significativo en la historia de la Cátedra y permitió visibilizar el talento de quienes comienzan su trayectoria profesional.

El reconocimiento también representó una oportunidad para destacar el potencial de las nuevas generaciones y su capacidad para aportar ideas innovadoras a una industria en constante transformación.

En el marco de su 120 aniversario, Cemex refrenda, mediante la Cátedra, su compromiso con la educación y el desarrollo del talento joven, al ofrecer herramientas, experiencias y espacios de reconocimiento que contribuyan a preparar a los futuros profesionales que participarán en la transformación de la arquitectura en México.