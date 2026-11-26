El AICM cumplirá un siglo en 2028

A dos años de cumplir un siglo de operaciones, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) avanza en una segunda etapa de remodelación que incluye mejoras en pistas, calles de rodaje, estacionamientos y salas de espera, además de la instalación de un sistema antidrones.

En el marco de su 98 aniversario, el aeropuerto informó sobre los avances de los trabajos de modernización, enfocados en mejorar la seguridad, agilizar las operaciones y ofrecer mayor comodidad a los pasajeros.

Entre las intervenciones destaca la conclusión de la remodelación del estacionamiento nacional de la Terminal 1, la conformación de las franjas de pista y la construcción de una nueva calle de rodaje de salida rápida.

Asimismo, se implementa un sistema antidrones, con el que, de acuerdo con el aeropuerto, se convierte en la primera terminal aérea del país en contar con esta tecnología.

Otro de los trabajos concluidos fue la remodelación y el reforzamiento estructural de la segunda sección de la Sala de Espera B Nacional de la Terminal 1, un espacio que busca facilitar el tránsito de pasajeros y optimizar los procesos operativos.

Durante la ceremonia conmemorativa, encabezada por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, el director general del Grupo Aeroportuario Marina, almirante Juan José Padilla Olmos, destacó la trayectoria de la terminal y su papel en la conectividad aérea y el desarrollo económico del país.

El acto también marcó el cierre de las actividades por el aniversario, entre ellas la emisión de un billete y un sorteo de la Lotería Nacional, la cancelación de un timbre postal y un conversatorio con exdirectores generales del aeropuerto.

Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a 18 trabajadores por su trayectoria y contribuciones a la innovación y mejora de procesos, así como al personal que participó en el diseño del logotipo conmemorativo.

El AICM, que cumplirá 100 años en 2028, busca llegar a su centenario con instalaciones modernizadas y mejores condiciones de operación.