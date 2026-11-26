Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante su participación en el TIPAT

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participó en la reunión ministerial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), que se celebra este jueves y viernes en Hanói, la capital de Vietnam.

El TIPAT agrupa a 12 países de Asia, Europa y América, incluyendo México, que en conjunto representan alrededor del 15% del PIB y del 22% del comercio globales.

Este año, en la reunión del TIPAT participan como invitados la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), lo que convierte a éste en uno de los encuentros sobre comercio internacional más relevantes del año.

El secretario Ebrard promovió el incremento de las exportaciones mexicanas a los países de esta región. Detalló que en los primeros nueve meses del año, las exportaciones mexicanas a los países del TIPAT ascendieron a 31 mil millones de dólares, mientras las importaciones superaron los 88 mil millones de dólares.

El funcionario destacó la importancia de equilibrar el comercio, particularmente con las naciones del Sudeste Asiático. “Nosotros importamos mucho y necesitamos también que nos abran sus mercados y buscar exportar más”.

Alertó sobre el crecimiento del proteccionismo en varios países y el surgimiento de nuevas tensiones geopolíticas que no existían hace diez años.

También expuso, ante sus homólogos del TIPAT, que para México será prioritario endurecer la implementación de las reglas de origen y garantizar la trazabilidad para evitar la triangulación ilegal de productos.

“No vamos a debilitar nuestros tratados ni las reglas que nosotros mismos establecimos, por ejemplo, en materia de triangulación (transhipment) u otras prácticas”, dijo Ebrard.

El secretario de Economía propuso a los países del TIPAT realizar inversiones y producción conjunta para aprovechar el boom del sector electrónico.

“Podemos promover empresas conjuntas, por ejemplo, en electrónica y en la revolución digital”, dijo Ebrard.

Posteriormente, Ebrard dijo que la participación mexicana en TIPAT tiene como finalidad lograr beneficios para el pueblo de México.

“Todo esto significa inversión extranjera, significa empleo, significa bienestar y por eso estamos aquí, defendiendo la postura de México”, señaló Marcelo Ebrard.

El TIPAT representa una plataforma de integración económica con reglas comunes para facilitar el comercio y la inversión. Las economías de que lo integran son: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.