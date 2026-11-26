Foro rectoras y rectores El embajador de China en México, Chen Daojiang, señaló que el V Foro de Rectoras y Rectores México-China, se consolida como una plataforma institucional de alto nivel para fortalecer la diplomacia académica y el intercambio bilateral entre ambas naciones

Luis González Placencia, secretario general de la ANUIES, destacó que el reciente diálogo entre los gobiernos de México y China ha abierto nuevas oportunidades para las comunidades universitarias.

En el marco de la inauguración del V Foro de Rectoras y Rectores México-China, advirtió que el objetivo es transformar esas posibilidades en iniciativas concretas de colaboración en investigación, formación profesional e intercambio estudiantil y docente.

En el encuentro, celebrado en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el propósito fundamental es dar forma operativa a proyectos de desarrollo conjunto en áreas clave de la educación superior, la ciencia y la innovación.

Al respecto, el embajador de China en México, Chen Daojiang, señaló que el referido foro se consolida como una plataforma institucional de alto nivel para fortalecer la diplomacia académica y el intercambio bilateral entre ambas naciones.

“La educación es una causa noble de valor histórico y desarrollo continuo. Tanto China como México consideran la formación de talento calificado y la producción de conocimiento como pilares estratégicos para la transformación nacional, articulando programas gubernamentales que buscan optimizar los recursos educativos y promover una apertura internacional sostenible”, indicó el diplomático.

Asimismo, subrayó que los objetivos trazados por el gobierno chino para la modernización de su sistema educativo convergen con las prioridades del gobierno mexicano, orientadas al fortalecimiento de la educación pública y la equidad social, estableciendo una plataforma sólida para el diálogo estratégico entre ministerios y rectores universitarios.

Por su parte, González Placencia señaló que la agenda de dicho foro permite avanzar en tres asuntos concretos: la inteligencia artificial en la educación superior “de la que queremos saber cómo la están incorporando nuestras instituciones a la enseñanza y a la investigación, la vinculación entre universidades y empresas, ante las oportunidades para que los equipos académicos y el sector productivo desarrollen proyectos de investigación aplicada y abran espacios de formación para los estudiantes, así como la movilidad académica en ambas direcciones.

Para ello, sostuvo, hay decisiones prácticas que requieren especial atención, como becas, preparación lingüística y el reconocimiento de los estudios realizados durante una estancia.

A su vez, Gustavo Pacheco López, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), externó que este foro institucional se celebra en el marco de un vínculo histórico de más de cinco décadas de relaciones diplomáticas entre México y China, el cual ha creado condiciones propicias para expandir los intercambios académicos, científicos, culturales y económicos.

Asimismo, enfatizó que el encuentro da continuidad a más de 15 años de diálogo académico bilateral, que da continuidad a la cuarta edición del foro celebrada en septiembre de 2023 en Pekín, China.