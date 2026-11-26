votación IPN La Secretaría de Educación Pública convocó a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a participar en el primer ejercicio histórico para elegir a la nueva o nuevo director general del instituto, proceso que está abierto para poder votar en línea, hasta mañana viernes 27, a las 9 de la noche

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, convocó a estudiantes, personal académico, administrativo y de asistencia a la educación del Instituto Politécnico Nacional a continuar participando en la consulta electrónica histórica para integrar las propuestas de quien encabezará el IPN durante los próximos tres años.

Por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y aunque la atribución legal de nombrar a la nueva o nuevo director general del IPN corresponde al Ejecutivo federal, por primera vez en la historia se abrió este ejercicio democrático para escuchar directamente a la comunidad politécnica.

La convocatoria registró 80 aspirantes —22 mujeres y 58 hombres—, mientras que, al día de hoy, han participado 6 mil 483 integrantes de la comunidad politécnica.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, subrayó la importancia de que ningún sector se quede fuera de este proceso inédito, el cual garantiza una representación equitativa mediante un voto ponderado: 33 % corresponde al sector estudiantil, 33 % al personal docente y 33 % al personal administrativo y de apoyo.

La consulta continúa cerrará mañana viernes 27 de noviembre, a las 21:00 horas y en el portal del Politécnico se pueden conocer los perfiles de las y los aspirantes y votar por tres mujeres y tres hombres.

Los resultados se darán a conocer el próximo 1 de diciembre, fecha en la que se presentará ante la Presidenta de la República las dos ternas integradas por mujeres y hombres con el mayor respaldo de la comunidad para que, con base en esta valoración, realice la designación oficial conforme a la normatividad vigente.