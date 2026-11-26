Secretaría de Energía, APEC 2026

En el marco de la APEC 2026 y como parte de su visita de trabajo a China, el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro, visitó los laboratorios de Kunlun Digital, filial de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), con el propósito de conocer sus desarrollos tecnológicos y explorar posibles esquemas de cooperación para fortalecer la industria energética mexicana.

Durante el recorrido, el funcionario conoció las capacidades tecnológicas de Kunlun Digital, empresa especializada en soluciones para toda la cadena de valor del petróleo y el gas natural.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la compañía cuenta con desarrollos que permiten mejorar la precisión, seguridad, eficiencia y agilidad de las operaciones en la industria petrolera.

La dependencia destacó que este acercamiento forma parte de los esfuerzos para identificar oportunidades de colaboración internacional que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de la industria nacional.

Asimismo, señaló que la exploración de estos esquemas de cooperación busca impulsar el desarrollo tecnológico del sector energético mexicano, bajo el principio de soberanía energética y en beneficio del país.

La visita se realizó como parte de las actividades de la delegación mexicana en China, en el contexto de la APEC 2026.