Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, confía en aprobar los nuevos lineamientos para docentes máximo en el próximo periodo ordinario que arranca en febrero del 2027 (Gerardo González Acosta)

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) que regula los procesos de ingreso, ascenso, reconocimiento y movilidad del personal docente en la educación básica y media superior impartida por el Estado, registra un 95 por ciento de avance aunque lo más probable es que no se alcance a aprobar en este periodo ordinario de sesiones que termina en la segunda semana de diciembre.

“Va avanzado en un 95 por ciento, porque se ha trabajado todo el año y desde el año pasado se ha estado dando respuesta y se ha estado registrando lo que los maestros de educación básica y de educación media superior están planteando”, informó el Secretario General del SNTE , Alfonso Cepeda Salas

No sé si nos alcance el actual periodo ordinario, pero sin duda en el siguiente periodo ya estará listo el proyecto de ley”, aseveró

En cuanto a la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, el dirigente sindical descartó esa vía al señalar que no existen recursos para regresar al sistema solidario.

En su lugar, confirmó que el SNTE ya entregó al Gobierno Federal una propuesta de reforma gradual dirigida a quienes se jubilarán bajo cuentas individuales, con el objetivo de homologar sus condiciones a las del Seguro Social.

“ Más bien tenemos que reformarla, hay que hablar de reforma a la Ley del ISSSTE, no de derogación”, acotó

Aseveró que hay amplias posibilidades de que los docentes puedan retirarse con una pensión decorosa, con al menos el 75 por ciento de su último salario.

“Lo estamos planteando gradual, que sea un punto por año, por ejemplo, hasta llegar a los 13.87. Y las UMAS, incrementar una UMA por año”, detalló

El también senador de Morena, explicó que la propuesta recoge las inquietudes de más de 700 mil docentes consultados en todo el país y buscará corregir los criterios laborales, salariales y profesionalmente que afectan al gremio a fin de evitar injusticias en lo posible.

“Que haya respeto a los resultados y que no resulte que quienes salen en los más altos niveles de eficiencia y de conocimientos, luego no les dan los mejores lugares. Por eso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación será garante de que las cosas se hagan conforme a derecho y se respete rigurosamente los resultados de las evaluaciones que se apliquen”

Finalmente, sobre el decreto relacionado con la Modalidad 40 del Seguro Social, el senador señaló que buscarán escuchar a especialistas ajenos a lo político para explicar sus alcances.

Advirtió que existen despachos y financieras privadas que prestan dinero en el último año para cotizar con 25 UMAS sin haber aportado ese nivel durante la trayectoria laboral, y aseguró que ya existe el compromiso presidencial de revisar caso por caso dónde procede y dónde no.