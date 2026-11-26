Deficiencia de hierro Deficiencia de hierro afecta el crecimiento y los sistemas inmune y nervioso, además de que la falta suficiente dde este mineral en el organismo puede comprometer el desarrollo cerebral, la memoria, la atención y el aprendizaje, así como fatiga, debilidad y deterioro de la calidad de vida (La Crónica de Hoy)

La deficiencia de hierro puede ocasionar desde fatiga y debilidad, hasta dificultades de concentración, aprendizaje y una disminución importante de la calidad de vida.

La doctora Jimena Carranza Martínez, especialista en Epidemiología y Salud Pública advirtió que el cerebro necesita hierro durante toda la vida, aunque hay etapas en las que su disponibilidad resulta de suma importancia: la primera infancia, la adolescencia, el embarazo, la edad reproductiva y la adultez mayor.

El hierro, abundó, es mucho más que un mineral necesario para producir hemoglobina y transportar oxígeno en la sangre, ya que también es indispensable para producir energía, sintetizar hormonas, impulsar nuestro sistema inmune, generar neurotransmisores y optimizar la comunicación entre neuronas.

En este sentido, es importante mencionar que datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia afecta a cerca de una cuarta parte de la población mundial, alrededor de 2 mil millones de personas más del 50% de los casos son por deficiencia de hierro.

hierro La importancia de estar pendiente de los niveles de hierro en el organismo, es porque éste mineral contribuye al desarrollo, la energía y la salud en todas las etapas de la vida

Ante ello, en conferencia de prensa, la médica especialista y gerente Médico de la farmacéutica CHINOIN, aseveró que “uno de los principales desafíos para la salud pública es identificar la deficiencia de hierro antes de que evolucione a anemia, ya que puede permanecer inadvertida durante meses, debido a que sus síntomas suelen ser graduales e inespecíficos”.

La doctora Carranza Martínez resaltó que el hierro es un mineral indispensable desde el nacimiento hasta la vejez, ya que esta condición puede presentarse en personas de cualquier edad y responder a diferentes causas como: en etapas de crecimiento acelerado, pérdidas sanguíneas, una alimentación insuficiente, el embarazo o determinadas enfermedades crónicas.

Asimismo, mencionó que la importancia del hierro en el organismo es fundamental desde los recién nacidos quienes cuentan con reservas para cubrir sus necesidades en los primeros cuatro a seis meses de vida, posteriormente, sus requerimientos aumentan debido al rápido crecimiento y se debe cuidar esto, en cada etapa de la vida.

En el caso de mujeres embarazadas o que desean hacerlo, deben vigilar adecuados niveles de hierro para que pueda transmitirlo al bebé en formación, ya que el hierro también participa en la mielinización neuronal, la producción de neurotransmisores y la conectividad entre neuronas, así como en jóvenes adolescentes ante las pérdidas menstruales y una alimentación deficiente en micronutrientes pueden incrementar el riesgo de presentar deficiencia de hierro.

La doctora Jimena Carranza resaltó que también deben cuidar este aspecto adultos, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como renal o insuficiencia cardiaca, así como deportistas, ya que el hierro interviene en el metabolismo energético y en el funcionamiento muscular, y si no hay reservas suficientes puede manifestarse en cansancio persistente, debilidad y menor capacidad para realizar actividades físicas y bajo rendimiento.

Ante este panorama, subrayó que uno de los principales retos para detectar la deficiencia de hierro es detectarla antes de que aparezca la anemia, ya que puede ocurrir que una persona tenga niveles de hemoglobina dentro de los parámetros normales y, al mismo tiempo, presentar reservas de hierro disminuidas.

Recomendó a valoración médica con una biometría hemática y medir la ferritina sérica, además de otros marcadores cuando sean necesarios y de ser necesario iniciar tratamiento, ya que no es suficiente con una alimentación equilibrada cuando existe la deficiencia confirmada, “ya que en muchos casos se requiere tratamiento médico para recuperar las reservas del mineral”.

La doctora Carranza Martínez, enfatizó que con motivo del Día Mundial del Déficit de Hierro, CHINOIN, impulsa la campaña “Toma al hierro en serio. Porque el hierro contribuye al desarrollo, la energía y la salud en todas las etapas de la vida”, con el propósito de generar conciencia sobre una condición que puede afectar silenciosamente a millones de personas.

Reiteró la importancia de acudir a valoración médica y en caso de ser necesario iniciar el tratamiento más adecuado, ya que el hierro se puede suministrar en diferentes presentaciones como: oral, para adultos sin problemas de absorción, intravenoso, cuando hay que corregir rápidamente la deficiencia, hay intolerancia al tratamiento oral, o no hay una respuesta adecuada o determinadas enfermedades impiden absorber el mineral.