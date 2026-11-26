Beca de Transporte 2026. CLara Brugada Molina, jefa del Gobierno de la Ciudad, entrego, a jovenes universitarios una beca para transporte. Y anunció apoyos de otros programas sociales y asi contribuir a hacer una Capital más preparada. (Cuartoscuro)

Los estudiantes de nivel superior de la Ciudad de México que todavía no cuentan con la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026 se encuentran en la recta final del periodo de registro correspondiente al segundo semestre del año.

¿Cuándo termina el registro para la Beca de Transporte CDMX 2026?

Los estudiantes interesados en recibir el apoyo económico tienen hasta este viernes 27 de noviembre para realizar su registro en línea. Sin embargo, la convocatoria establece que el periodo de registro concluirá una vez que se alcance la meta prevista de 200 mil personas beneficiarias.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Beca de Transporte CDMX 2026?

El programa está dirigido a estudiantes de licenciatura de instituciones públicas de educación superior, entre las que se encuentran la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM y la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Para acceder al apoyo económico, los interesados deberán residir en la CDMX, estar inscritos en el ciclo escolar vigente en una institución pública de educación superior de la capital o en algún plantel de una universidad nacional pública ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México y cursar una licenciatura en modalidad escolarizada o mixta. Asimismo, no deberán ser beneficiarios de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza y tendrán que contar con una cuenta Llave CDMX y un correo electrónico activo.

Del mismo modo, los documentos necesarios para el trámite de la beca son; una identificación oficial vigente con fotografía, un comprobante de inscripción expedido por su institución educativa que acredite que se encuentran inscritos en el ciclo escolar vigente y un comprobante de domicilio en la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses.

Beca de Transporte CDMX aumentará a 2 mil pesos en 2027

Clara Brugada anunció que el apoyo económico de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más aumentará de mil 500 a 2 mil pesos bimestrales a partir de 2027.

Con este incremento, el Gobierno capitalino busca fortalecer el apoyo económico destinado a los estudiantes de educación superior y contribuir a que puedan continuar y concluir sus estudios universitarios.