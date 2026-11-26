Raúl Bolaños Cacho Cué, Presidente de la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, anunció, a través de un video en redes sociales, una iniciativa para regular los incrementos anuales en los costos de los seguros médicos privados, con el objetivo de evitar que las primas se vuelvan impagables, particularmente para las personas mayores de 60 años.

Explicó que la propuesta fue construida de manera conjunta por los cinco coordinadores parlamentarios y la presidencia de la Mesa Directiva, por lo que cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Detalló que, de aprobarse, las aseguradoras no podrán aumentar el costo anual de las pólizas por encima del índice de inflación más cinco puntos porcentuales. Además, cuando las primas alcancen precios demasiado elevados, las compañías estarán obligadas a ofrecer planes alternativos que permitan reducir al menos 30% el costo del seguro.

Bolaños Cacho Cué señaló que la iniciativa responde al incremento constante de los seguros privados, una situación que afecta especialmente a los adultos mayores, quienes enfrentan una reducción en sus ingresos durante esta etapa de la vida, mientras que los costos de sus pólizas continúan aumentando.

Indicó que se trata de una propuesta que se ha trabajado desde el inicio de la actual legislatura y reconoció que el encarecimiento de los seguros es una preocupación que ha experimentado personalmente y que también afecta a familiares y conocidos.

El presidente de la Cámara de Diputados expresó su preocupación por las dificultades que podrían enfrentar las personas para mantener un seguro médico privado al llegar a la tercera edad, debido a los elevados costos que representan las primas.

Finalmente, manifestó su expectativa de que la iniciativa cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas en San Lázaro y posteriormente del Senado de la República, al considerar que se trata de un tema que logró generar consenso entre las distintas bancadas.

“Siempre hay temas que también nos unen y este es un tema que nos unió a todas y todos”, afirmó.