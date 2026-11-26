Cae otro por Operativo Enjambre Elementos de seguridad detuvieron al alcalde de Atzitzintla, Puebla, Eduardo Velázquez Medina, durante un operativo; es investigado por presuntos delitos de secuestro exprés, robo de transporte de carga y posibles vínculos con la organización delictiva Los Zúñiga. (Especial)

El presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, Eduardo Velázquez Medina, fue detenido este jueves 26 de noviembre como parte de una investigación federal relacionada con delitos de alto impacto en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz.

De acuerdo con las autoridades estatales, el edil es investigado por su probable participación en secuestro exprés, robo de transporte de carga y presuntos vínculos con la banda delictiva “Los Zúñiga”.

La captura fue realizada mediante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades estatales, como parte de las investigaciones contra grupos dedicados al robo de mercancías y otros delitos en carreteras de Puebla y Veracruz.

¿De qué acusan al alcalde de Atzitzintla?

Según la información preliminar difundida por las autoridades, Eduardo Velázquez Medina enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado, además de ser señalado por presuntos nexos con Los Zúñiga, una organización criminal investigada por robo al transporte de carga, extorsión y privación ilegal de la libertad en la región.

Las autoridades precisaron que será el proceso judicial el que determine su situación jurídica y su eventual responsabilidad.

Nuevo logro del Operativo Enjambre

El coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, informó que la detención deriva de una investigación federal enfocada en desarticular estructuras delictivas que operan en la entidad y detectar posibles vínculos entre organizaciones criminales y autoridades municipales.

Agregó que las investigaciones continúan en distintas regiones del estado para identificar posibles redes de protección institucional.

Con esta aprehensión, el caso se suma a otras detenciones recientes de alcaldes y exalcaldes en Puebla y otros estados del país relacionadas con investigaciones por distintos delitos de alto impacto, en el marco de operativos encabezados por autoridades federales y estatales.