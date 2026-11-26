La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

En medio de los amagos de la oposición sobre no participar en las elecciones del 2027, la dirigencia nacional de Morena defendió la aplicación de las reglas constitucionales para asignar diputaciones plurinominales y rechazó la posibilidad de cambiar este mecanismo que deriva en la llamada sobre representación, según acusa la oposición.

“Las autoridades electorales deben aplicar las reglas vigentes. La transformación de nuestras instituciones siempre estará abierta al debate democrático, pero debe realizarse de cara al pueblo y por las vías que establece la Constitución”, aseveró

Morena advirtió que el proceso electoral del 2027 ya está en marcha y modificar estos criterios puede alterar la forma en que los votos ciudadanos se traducen en la integración del Congreso por lo cual no aceptarán cambios que solo responden a los intereses de dirigencias partidistas por encima de la voluntad popular o la Constitución.

“La soberanía popular no admite que los intereses de las dirigencias partidistas estén por encima de las reglas democráticas. Las reglas deben aplicarse por igual a todos, independientemente de quién gane o pierda una elección”, estableció

En una democracia—agregó--, las instituciones están al servicio del pueblo, no de los partidos. Y ningún interés está por encima de la voluntad popular ni de la Constitución.

En un posicionamiento tras los amagos y reclamos de la oposición, Morena insistió en que pretender cambiar ahora el criterio de asignación de diputaciones no es un simple asunto administrativo.

“No se trata solamente de modificar una fórmula, sino de alterar la manera en que la voluntad popular se convierte en representación política”, acusó

Sostuvo que la soberanía popular, reconocida en el artículo 39 de la Constitución, debe prevalecer sobre los intereses de las dirigencias partidistas y que las normas electorales deben aplicarse por igual, independientemente de qué fuerza política resulte beneficiada.

La dirigencia morenista recordó que esos criterios de sobrerrepresentación se aplican desde 2009 y fueron construidas durante gobiernos del PRI y del PAN, partidos que ahora cuestionan los criterios de representación porque no conviene a sus intereses.

Incluso aseveró que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para modificar el sistema electoral, pero el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra y “ permaneció vigente el sistema electoral que hoy cuestionan”.

Morena evidenció el contraste entre las posiciones de entonces y las de ahora pues consideró que quienes rechazaron una reforma integral del sistema de representación en 2022 hoy reclaman modificar los criterios que se han aplicado durante las últimas elecciones.

“Las reglas de la democracia deben responder a principios, no a los resultados electorales que convengan a cada fuerza política”, recalcó