Marcelo Ebrard, durante su participación en la reunión de ministros de la TIPA, que se lleva a cabo en Hanói, Vietnam (EFE)

Secretaría de Economía — “Nosotros importamos mucho de algunos países (del sudeste de Asia) y necesitamos que también nos abran sus mercados y buscar exportar más”, subrayó este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de visita oficial en Hanói, Vietnam, desde donde instó los países de esta región a abrir más sus mercados a los productos mexicanos para equilibrar el comercio con México.

Al participar en una reunión de ministros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), Ebrard resaltó que México busca equilibrar el intercambio comercial y es por eso que se busca ampliar las exportaciones de productos mexicanos para esta región.

Entre enero y septiembre de 2026, México exportó al conjunto de sus socios del TIPAT bienes por 31,000 millones de dólares, mientras que sus importaciones procedentes de los asiáticos superaron los 88,000 millones, según titular de Economía.

En la misma línea pidió aumentar las compras de productos mexicanos ante ministros de Comercio y empresarios reunidos en Hanoi, sede de la reunión ministerial del tratado este jueves y viernes, donde la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) participan como invitadas.

El titular de Economía refirió que otra prioridad que planteó a sus homólogos del sudeste asiático es aplicar con mayor rigor las reglas de origen para evitar la triangulación ilegal de mercancías, por lo que pidió que haya “trazabilidad para que sepamos dónde se hace qué” y destacó la importancia del distintivo Hecho en México para identificar la producción nacional.

Ante el avance del proteccionismo y las tensiones geopolíticas que, a su juicio, eran menos evidentes hace una década, Ebrard defendió fortalecer los acuerdos regionales vigentes. Asimismo, contrastó las dificultades para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el interés de más países por incorporarse al pacto transpacífico.

Al abordar cómo podrían las empresas del TIPAT, la ASEAN y la Unión Europea fortalecer sus cadenas de suministro, propuso compartir inversiones y producción en electrónica y en actividades vinculadas a la transformación digital.

Ebrard citó a Vietnam como ejemplo de una economía con la que México compite por exportar y planteó: “¿Qué pasaría si comenzáramos a crear empresas conjuntas para reducir los desequilibrios que están generando tensiones entre nosotros y otros países?”.

El TIPA reúne a 12 economías (Canadá, Chile, México, Perú, Australia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vientnam y Reino Unido) que representan alrededor del 15 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y del 22 por ciento del comercio global. (Con información de EFE)

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