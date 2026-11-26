Terry Cole, Director de la DEA (Archivo/EFE)

Acción injerencista — Horas después de que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunciara la apertura de líneas de comunicación para recibir denuncias sobre funcionarios en México que apoyen a los cárteles en Sinaloa, este jueves el Gabinete de Seguridad rechazó esta vía y subrayó que el gobierno Federal cuenta con capacidad para hacer frente a estos ilícitos en el país.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el Gabinete de Seguridad asegura que la decisión de la DEA es una acción unilateral.

“México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio. México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad”, señala el mensaje en su cuenta de la red social.

En la misma línea, resaltó que mantiene su compromiso de cooperación internacional con Estados Unidos bajo los principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

RESPONSABILIDAD

“Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”, añadió.

Horas antes desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum también calificó a esta medida como una “evidente” acción de injerencia y llamó a la DEA a combatir a los criminales en Estados Unidos, no en México.

“¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos? Porque ahora resulta que dispone de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA en Estados Unidos algo que ocurre en México. Aquí hay una fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad”, apuntó.

ANTECEDENTE

La reacción de las autoridades mexicanas surge luego de que Terry Cole, director de la DEA, publicó el miércoles un mensaje en el que anunció la apertura de líneas de comunicación para recibir denuncias sobre funcionarios que apoyen a los cárteles en Sinaloa.

En una publicación en redes sociales, Cole también agregó que pide ayuda para localizar a redes criminales e individuos que lavan dinero para financiar el “narcoterrorismo” y que proporcionan apoyo material a estas organizaciones.

“Si tienes información, conéctate con la DEA a través de los canales de reporte designados. Se ofrece un reporte confidencial y anónimo”, subraya el texto.

En la publicación, el titular de la DEA agregó un número exclusivamente para denuncias en Sinaloa y agregó que los números para Jalisco, para denuncias e información para integrantes del Cártel de Sinaloa se publicarán mañana (jueves).

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