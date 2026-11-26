Presentan en la Cámara de Diputados la fundación “Ángela Olazarán”

Con el objetivo de motivar, ayudar y promover a jóvenes de su comunidad y de Veracruz, la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada María del Rosario Orozco Caballero, presentó en la Cámara de Diputados la “Fundación Ángela Olazarán”.

Esta es una iniciativa que tiene como propósito impulsar a jóvenes de México mediante educación STEM, liderazgo y acceso a oportunidades académicas y científicas.

En conferencia de prensa, la diputada de Morena explicó que la fundación estará a cargo de Ángela Olazarán, una joven egresada del Conalep en Papantla, Veracruz, que hace dos años fue considerada la mejor estudiante del mundo.

“Ayudemos a difundir esta fundación porque ella es una joven brillante de las miles que tenemos en nuestro país y es una fortuna que el día de hoy nos acompañe”, dijo en presencia del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Por su parte, Ángela Olazarán comentó que este proyecto tiene como objetivo darles una mano a los jóvenes para que descubran su verdadero talento y puedan cambiar muchas vidas.

“Sé que estas oportunidades a ellos se les pueden acercar, pueden generar un cambio positivo a ellos, y tan solo les damos oportunidad”, añadió.

Esta fundación también busca abrir puertas para los jóvenes en las instituciones, universidades y organizaciones, para facilitar su acceso a becas, a las convocatorias, programas de formación, acompañamiento y también apoyos que les permitan llevar a cabo sus proyectos mucho más lejos.

Asimismo, envió un mensaje a jóvenes que han tenido obstáculos para lograr sus metas. “Sigan creyendo en sus ideas, que continúen preparándose y nunca dejen de estudiar, porque la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar el mundo”.

Finalmente, informó que, a través de la página https://www.fundacionangelaolazaran.org/, se estarán recaudando los primeros fondos para acercar oportunidades a las y los jóvenes.