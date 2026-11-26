Canaco CDMX reporta pérdidas económicas de 19.8 mdp por Marcha del 25N

A través de un comunicado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dio a conocer que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la movilización 25N provocó al sector comercio de la capital pérdidas equivalentes a $19 millones 826 mil pesos, por ventas no realizadas.

Un total de 4,080 unidades económicas resultaron afectadas por el cierre preventivo de cortinas, la reducción en el flujo de consumidores y las interrupciones en las vías de comunicación, según informó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX.

Dichos comercios están ubicados en los corredores de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de mayo y el primer cuadro del Centro Histórico.

El empresariado capitalino tuvo que absorber un gasto extraordinario aproximado a los $34 millones 841 mil pesos para proteger sus negocios. Ese monto contempla la instalación de tapiales, vallas, refuerzo de seguridad privada y medidas preventivas para salvaguardar la integridad de colaboradores y clientes.

“La institución respeta plenamente el derecho constitucional a la libre manifestación y respalda la legítima exigencia de erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, pero es indispensable que las movilizaciones se desarrollen en un marco de civilidad y respeto a terceros, evitando dañar la actividad productiva de la ciudad”.

Finalmente, la Canaco CDMX reiteró su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en el diseño de protocolos preventivos más eficaces, que permitan garantizar tanto la libre expresión, la continuidad operativa del comercio formal y la seguridad.