Marblism IA cortesía

La compañía británica respaldada por Y Combinator busca acercar empleados digitales a los emprendedores de la región, mediante agentes de inteligencia artificial especializados en ventas, marketing y atención al cliente.

La inteligencia artificial comienza a abrirse paso en el mundo de los pequeños negocios con una propuesta que busca ir más allá de la generación de textos, imágenes o respuestas automatizadas: contar con empleados digitales capaces de realizar tareas específicas dentro de una empresa.

Con esta visión, Marblism, compañía británica respaldada por Y Combinator, anunció su llegada a Latinoamérica con el objetivo de integrar a 20 mil negocios de la región a su plataforma para 2027.

La empresa busca acercar esta tecnología a los emprendedores y pequeñas empresas que, por falta de personal, presupuesto o conocimientos técnicos, enfrentan dificultades para incorporar herramientas de automatización a sus operaciones.

Su expansión estará encabezada en México y Latinoamérica por Frank Moreno, CEO de Grupo ēndor y socio oficial de Marblism para la región.

El primer encuentro de la compañía con el mercado latinoamericano tuvo lugar en noviembre de 2026, durante un evento piloto realizado en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán. La convocatoria alcanzó su capacidad total con 300 empresarios asistentes.

La iniciativa responde a una realidad económica: las pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente 99.5 por ciento de las compañías de América Latina y generan alrededor de 60 por ciento del empleo formal, de acuerdo con datos de la OCDE. En México, las mipymes tienen un papel fundamental en la actividad económica y la generación de empleos, según información del INEGI.

Sin embargo, muchos de estos negocios funcionan con equipos reducidos. En ocasiones, una sola persona debe encargarse de vender, administrar, responder mensajes, publicar en redes sociales y atender a los clientes, lo que limita el tiempo disponible para desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

Ante este escenario, Marblism propone un modelo de empleados de inteligencia artificial que pueden asumir distintas responsabilidades dentro de una empresa.

La plataforma cuenta con agentes especializados: Eva, encargada de administrar correos electrónicos y agenda; Sonny, enfocado en la creación y publicación de contenido para redes sociales; Stan, dedicado a identificar clientes potenciales, y Rachel, diseñada para atender llamadas telefónicas.

A diferencia de otras soluciones que requieren configurar procesos complejos o tener conocimientos de programación, la compañía plantea que sus agentes puedan gestionarse mediante conversaciones, siguiendo instrucciones sobre las necesidades de cada negocio.

Además, contempla integraciones con herramientas que ya utilizan numerosas empresas, como WhatsApp, HubSpot, QuickBooks, Zoho CRM y Notion.

El propósito es que estas soluciones contribuyan a mantener activas las actividades comerciales, responder a oportunidades de venta y reducir el tiempo que los propietarios dedican a tareas operativas.

“Marblism es la plataforma más simple para generar ingresos con inteligencia artificial. Si sabes explicarle tu negocio a un empleado nuevo, ya sabes usarla”, señaló Jesús Malo, cofundador y CMO de la compañía.

Malo lidera la estrategia global de crecimiento de Marblism. Antes de incorporarse a este proyecto, participó en la expansión de plataformas internacionales de software como GoHighLevel y actualmente dirige el desarrollo de mercado de la empresa en Latinoamérica.

Con sede en Londres y bajo la dirección de Ulric Musset, CEO y cofundador, Marblism reporta más de 60 mil usuarios a nivel mundial. En agosto de 2025 obtuvo el reconocimiento Product of the Day número uno en Product Hunt.

La compañía considera que Latinoamérica representa una oportunidad para extender este modelo, particularmente entre negocios que utilizan canales digitales como WhatsApp para comunicarse con sus clientes y concretar ventas.

Su objetivo para 2027 es que 20 mil empresas de la región incorporen agentes de inteligencia artificial a sus operaciones, en una apuesta por facilitar el acceso a nuevas tecnologías y ampliar las posibilidades de crecimiento de los pequeños negocios.