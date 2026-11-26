¿En cuánto está el dólar hoy? Peso se deprecia y así está la cotización de la divisa este 26 de noviembre (Pexels)

Este miércoles el Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar fue de 19.5948 pesos por dólar, de acuerdo a los datos que se obtuvieron del promedio de las transacciones bancarias. Ante esto, el peso continúa su sexta jornada consecutiva de pérdidas, después de que la semana pasada la moneda nacional registrara una caída intradía de alrededor del 2.6%.

¿En cuánto está el dólar hoy?

En la apertura de los mercados de este jueves 26 de noviembre se ha dado a conocer que el dólar se cotiza en un promedio de 19.64 pesos, por lo que registra un retroceso frente a la divisa americana. La noticia ha acrecentado las recientes preocupaciones por un mayor endurecimiento monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

Asimismo, el tipo de cambio Fix es de 19.7040 pesos y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares es de 19.3668 pesos por dólar.

En cuanto a las instituciones bancarias, cada una establece sus márgenes para la compra y venta de divisas. Estos son los precios de acuerdo al banco:

BBVA

Compra: $18.75

$18.75 Venta: $19.88

Banamex

Compra: $19.02

$19.02 Venta: $20.08

Banorte

Compra: $18.40

$18.40 Venta: $19.90

HSBC

Compra: $18.55

$18.55 Venta: $19.80

Banco Azteca

Compra : $18.10

: $18.10 Venta: $19.60

Scotiabank

Compra : $18.60

: $18.60 Venta: $19.50

¿Por qué se despreció el peso mexicano y qué está pasando con el dólar?

La depreciación que ha sufrido el peso se debe a la aceleración de la inflación en Estados Unidos y que ha generado especulación sobre las medidas que tomará la FED. La divisa americana se está presentando como un activo refugio a nivel internacional, lo que ha afectado a diversas monedas, no solo a la mexicana.

Por otra parte, se están esperando los informes trimestrales de Banxico, cuya publicación sería este día, para analizar las perspectivas de la inflación, el crecimiento y la tasa de interés. Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha registrado un aumento de 3.06%.