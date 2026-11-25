Cinemex tendrá rebajas en boletos como parte de este Black Friday o Viernes Negro. Descubre cómo funcionará la promoción.
¿Cómo será promoción de Black Friday en Cinemex?
Cinemex se une a lista de comercios que contarán con promociones especiales para este Black Friday. La cadena de cines ofrecerá boletos por 39 pesos.
La promoción sólo será válida el viernes 27 de noviembre. Aplicará en salas tradicionales y Premium de todo el país, únicamente en formato 2D (no aplica para 3D o 4D).
Sin embargo, la oferta no estará disponible para toda la cartelera. Únicamente aplicará para cuatro películas en específico. Todas ellas tienen clasificación A o B, por lo que no puede dejar pasar la oportunidad de invitar a toda la familia para aprovecha el descuento.
La cuatro películas para las que aplicará la promoción serán:
- Wildwood: El bosque salvaje (Clasificación B): Una película que tardó poco más de 15 años en hacerse, Wildwood cuenta una historia de una joven en busca de su hermano, quien fue secuestrado por una bandada de cuervos, lo que la lleva a un misterioso bosque.
- La Venganza del Charro Negro (Clasificación A): La octava entrega en la franquicia de La Leyendas, este film ha roto récords y se ha convertido en la película más taquillera en la historia de México. Leo San Juan regresa para esta vez no sólo enfrentar a una nueva criatura del folclor mexicano, sino también a fantasmas de su pasado.
- Yo Soy Rocky (Clasificación A): Cuenta la historia de cómo el actor Sylvester Stallone, cuando se encontraba en el punto más bajo de su carrera, escribió el papel que lo lanzaría a la fama.
- Mi Amigo El Sol (Clasificación A): Diego y su talentosa hija Xóchitl se ven transportados al mundo de los dioses antiguos de México cuando un mural que pintó Xóchitl cobra vida. Separados, padre e hija deberán hallar la forma de navegar este mundo para reencontrarse.