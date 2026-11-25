Cinemex La cadena de cines ofrecerá descuentos este Viernes Negro. (X: @Cinemex)

Cinemex tendrá rebajas en boletos como parte de este Black Friday o Viernes Negro. Descubre cómo funcionará la promoción.

¿Cómo será promoción de Black Friday en Cinemex?

Cinemex se une a lista de comercios que contarán con promociones especiales para este Black Friday. La cadena de cines ofrecerá boletos por 39 pesos.

La promoción sólo será válida el viernes 27 de noviembre. Aplicará en salas tradicionales y Premium de todo el país, únicamente en formato 2D (no aplica para 3D o 4D).

Sin embargo, la oferta no estará disponible para toda la cartelera. Únicamente aplicará para cuatro películas en específico. Todas ellas tienen clasificación A o B, por lo que no puede dejar pasar la oportunidad de invitar a toda la familia para aprovecha el descuento.

La cuatro películas para las que aplicará la promoción serán: