Cofepris advierte sobre Duvalín Untable falsificado. La presentación de 900 gramos de Duvalín Untable ha sido identificada como un riesgo para la salud, luego de que la empresa fabricante de los productos Duvalín, Mondelēz México, mencionara que la presentación untable dejó de fabricarse desde hace 5 años y contaba con una vida útil de solo 12 meses.

La Cofepris emitió este jueves 26 de noviembre una alerta sanitaria por la falsificación de Duvalín Untable, advirtiendo que el producto no es reconocido por su fabricante, Mondelēz México, debido a que dicha presentación dejó de producirse hace más de cinco años.

¿Cómo identificar el Duvalín falsificado por el que alerta Cofepris?

Las presentaciones señaladas por Cofepris se comercializan en envases de 900 gramos con tapa roja y se distinguen por el color de sus etiquetas: amarilla para el sabor vainilla y azul para el sabor avellana.

La alerta sanitaria aplica independientemente del número de lote o la fecha de caducidad que aparezca en el envase, debido a que ninguna unidad de esta presentación debería encontrarse actualmente en condiciones aptas para su consumo.

¿Por qué consumir Duvalín falsificado representa un riesgo para la salud?

La alerta sanitaria fue emitida tras un análisis técnico-documental de la información proporcionada por Mondelēz México, empresa que confirmó que el producto dejó de fabricarse en septiembre de 2021 y que contaba con una vida útil de apenas 12 meses.

La Cofepris advirtió que se desconocen las materias primas utilizadas en la elaboración de los productos falsificados, así como su procedencia y las condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte.