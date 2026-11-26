El presidente del Senado, Higinio Martínez atajo los amagos del PAN de no participar en la contienda electoral si se mantiene la sobre representación para 2027.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, rechazó que el PAN utilice chantajes, amenazas o presiones como mecanismo de negociación política frente a las diferencias sobre las reglas de sobre representación para el reparto de diputaciones plurinominales, y confió en que finalmente participará en las elecciones del próximo junio, porque tiene una responsabilidad con los ciudadanos que representan su opción política.

“Si el PAN no quiere ser opción política en este país, que lo diga, pero que no amenace”, emplazó

En medio de las advertencias de dirigentes y legisladores de oposición sobre la posibilidad de no participar en los próximos comicios si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene los criterios de representación proporcional aplicados en 2024, el morenista sostuvo que ningún partido puede condicionar su participación mediante chantajes.

“Yo creo que los dirigentes del PAN, senadores o diputados, están grandecitos, saben hacer política y saben perfectamente que no podemos chantajear unos a otros, no se puede amenazar, decir ‘ya no juego’, porque hay una responsabilidad, no con Morena o con el INE, hay una responsabilidad con los ciudadanos”, afirmó.

Martínez Miranda consideró que las diferencias sobre el funcionamiento de las instituciones electorales y las reglas de representación política deben resolverse mediante el diálogo, el consenso y los acuerdos legislativos, no a través de advertencias que, dijo, no contribuyen al desarrollo de la vida democrática.

Aseguró que está convencido de que Acción Nacional conoce la responsabilidad que tiene frente a sus simpatizantes y al país, por lo que confió que ese partido terminará participando en la contienda electoral.

“La ciudadanía quiere expresar su voto el próximo junio y quiere ver todas las opciones políticas, a menos que ellos ya no quieran ser la opción política en este país”, señaló.

El senador también se refirió a la discusión sobre la eliminación de los legisladores plurinominales y la cláusula de gobernabilidad, y recordó que Morena estaba de acuerdo con la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la representación proporcional, pero la iniciativa no prosperó ante el rechazo de la oposición y otras fuerzas políticas.

Reconoció que, por ahora, los 200 diputados de representación proporcional continúan formando parte de la Cámara de Diputados, que mantiene su integración de 300 legisladores electos por mayoría relativa y 200 plurinominales.

“Yo estaba de acuerdo en que desaparecieran los plurinominales en la anterior reforma, pero ya quedaron de que siguen, entonces ahora ya están los plurinominales y es una realidad y sobre eso tenemos que seguir trabajando”, explicó.

Respecto a los cuestionamientos sobre la fórmula de sobrerrepresentación, indicó que las controversias pueden presentarse ante el INE y el Tribunal Electoral, aunque consideró que cualquier modificación de fondo debe discutirse en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, admitió que ya no existe margen legal para modificar la Constitución con efectos en las elecciones de 2027, debido a que el proceso electoral ya comenzó.

Dejó abierta la posibilidad de retomar las propuestas en otro momento, si existe consenso y se considera necesaria una reforma constitucional.

Sobre la advertencia de legisladores priistas de tomar las instalaciones del INE si no se atienden sus demandas para modificar las reglas de sobrerrepresentación, Martínez Miranda minimizó la posibilidad y sostuvo que este tipo de acciones no serían novedosas en el país, aunque insistió en que debe privilegiarse un acuerdo.