Inauguran Encuentro de Pueblos Mágicos en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, inauguraron el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, que reúne en Tampico a representantes de los 32 estados y de los 177 destinos que cuentan con este nombramiento.

Durante la ceremonia —en la que se presentaron videos de los Pueblos Mágicos de la entidad y se realizó una demostración de bailes típicos con música en vivo— el mandatario estatal agradeció que Tamaulipas fuera elegido como sede de esta edición y destacó que el encuentro representa una oportunidad para mostrar la riqueza cultural, gastronómica y turística de Tamaulipas ante visitantes de todo el país y del extranjero.

Villarreal Anaya señaló que el estado trabaja en la diversificación de su oferta turística mediante segmentos como el cultural, gastronómico, deportivo, de reuniones y médico, con el propósito de atraer visitantes y dar a conocer otros atractivos de la entidad.

Además, invitó a los asistentes a visitar Tula y Ciudad Mier, los dos municipios tamaulipecos que cuentan con el nombramiento de Pueblo Mágico; en particular, destacó la importancia histórica de Tula, ubicada en el Altiplano tamaulipeco y considerada una de las poblaciones más antiguas de la entidad.

“México está de moda, ya ha consolidado su presencia en el mundo”, expresó el gobernador, al referirse al posicionamiento internacional del país y a la importancia de mostrar la diversidad de sus regiones.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que esta edición incorpora por primera vez al turismo comunitario como parte central de la oferta del encuentro, con más de 400 experiencias que podrán vincularse directamente con compradores nacionales e internacionales.

“Hoy estamos reunidos, sí, 32 estados, sí, 177 pueblos, pero estamos reunidos más de 400 experiencias que no habían tenido la oportunidad de poder comercializar de manera turística en un encuentro”, señaló.

Explicó que la plataforma busca generar oportunidades de negocio para las comunidades y procurar que los beneficios del turismo lleguen a las familias que preservan el patrimonio cultural e inmaterial de México.

Para ello, se habilitó un círculo de negocios con compradores nacionales e internacionales y prestadores de servicios turísticos. Las experiencias que participan en el encuentro recibieron capacitación previa para fortalecer el diseño de sus productos, calcular sus costos y prepararse para su comercialización.

Rodríguez Zamora también destacó que el encuentro tiene un enfoque sustentable, al utilizar materiales reciclables, principalmente cartón, en los espacios de exposición, los cuales podrán reutilizarse posteriormente como puntos de información turística en los destinos.

El evento se realiza del 26 al 29 de noviembre, en el marco del 25 aniversario del programa Pueblos Mágicos; de acuerdo con la Secretaría de Turismo, se espera recibir alrededor de 15 mil visitantes diarios y generar una derrama económica de entre 60 y 70 millones de pesos, con acceso gratuito al público.

Las actividades se distribuyen en ocho espacios alrededor de la Laguna del Carpintero: Teatro Metropolitano, Jardín de las Artes, Expo Tampico, Velaria, Recinto Ferial, Unidad Deportiva, Laguna del Carpintero y Parque Metropolitano, que en conjunto conforman un distrito de exposiciones con más de nueve mil metros cuadrados.

Entre los atractivos se encuentran los stands de los 177 Pueblos Mágicos, un pabellón de artesanías, el espacio gastronómico “México de mis Sabores”, con participación de las 32 entidades federativas, así como áreas dedicadas a la medicina tradicional mexicana, la cultura y las tradiciones del país.