EZLN partirá de Chiapas el 28 de noviembre

La delegación de mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) partirá el próximo sábado 28 de noviembre de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, donde sostendrá un encuentro con madres buscadoras durante diciembre.

El capitán Marcos informó que la caravana saldrá del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI) a las 17:00 horas, aproximadamente, con el propósito de recorrer parte del trayecto durante la noche y evitar afectar las actividades de los transportistas en carretera.

Detalló que el contingente estará integrado por hasta 35 autobuses, por lo que recomendó tomar precauciones y pidió evitar hacer un acompañamiento en vehículos particulares, debido a las condiciones complicadas del recorrido, especialmente durante la noche.

De acuerdo con las previsiones del EZLN, la delegación llegará a la capital del país el domingo 29 de noviembre, siempre y cuando no se presenten bloqueos, plantones u otros contratiempos en el trayecto.

Una vez en la Ciudad de México, los integrantes del movimiento se instalarán en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes y limitarán sus desplazamientos a los estrictamente necesarios.

Respecto al encuentro con las madres buscadoras, el capitán Marcos informó que los registros de participación ya fueron revisados y aprobados. Sin embargo, aclaró que aquellas personas que todavía no hayan recibido una respuesta podrán acudir en la fecha que tenían prevista e insistir en su inscripción ante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Asimismo, dio a conocer que el EZLN ya notificó al Frayba para que inicie la compra de boletos de transporte, principalmente de avión, para facilitar el traslado de las participantes que viajarán desde distintos puntos del país.

La adquisición de los pasajes comenzará con las madres buscadoras provenientes de los estados del norte, así como de Yucatán y Quintana Roo, al tratarse de las entidades más alejadas de la capital.