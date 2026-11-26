Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado (Daniel Augusto)

Frente a los amagos del PAN para eliminar la sobre representación que le otorgó la mayoría calificada a Morena en las pasadas elecciones del 2024, el l presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado, Ignacio Mier Velazco, retó al blanquiazul a eliminar de la Constitución la llamada “cláusula de gobernabilidad” y a los legisladores plurinominales.

Si no está de acuerdo con la fórmula para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, que se elimine esta figura, retó el morenista.

Mier aseveró que si el PAN tiene una propuesta distinta sobre la integración de la Cámara de Diputados, debe llevarla al terreno legislativo y buscar los consensos para buscar aprobarla en lugar de cuestionar la aplicación de las disposiciones vigentes.

El presidente de la Jucopo sostuvo que la aplicación de la fórmula no puede modificarse una vez iniciado el proceso electoral, pues afectaría los principios de certeza y legalidad.

Quienes pretendan modificar el actual mecanismo –recalcó--deben hacerlo mediante los procedimientos legislativos correspondientes, con propuestas concretas y el respaldo necesario para construir los acuerdos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Recordó que el artículo 54 de la Carta Magna dispone que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios (uninominales y plurinominales) que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

El morenista recordó que cuando se desempeñó como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados se planteó una reforma electoral para regular la participación de los partidos en coalición y evitar la transferencia de votos entre sus integrantes.

Sin embargo, recordó que la oposición entre ellos el PAN votó en contra y retiró su apoyo a la iniciativa que inicialmente se había trabajado de manera conjunta.

El legislador llamó a las fuerzas políticas, particularmente al PAN, a presentar sus planteamientos y a asumir la responsabilidad de impulsar las reformas que consideren necesarias.