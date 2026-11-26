El Acueducto II, el sistema hidráulico que abastece a una parte central de la zona metropolitana de Querétaro, opera hoy prácticamente al límite de su concesión. Así lo confirmó su gerente general el ingeniero José Luis Hernandez, en entrevista durante un recorrido de prensa por las instalaciones del sistema, operado por Veolia en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

El recorrido tuvo como propósito dar a conocer el proyecto, mostrar su importancia para el estado y concientizar sobre el uso adecuado del agua, explicó Hernandez. El sistema abastece a 650,000 personas en la zona metropolitana y aporta, según lo expuesto durante la visita, alrededor del 40% del suministro de esa zona.

Instalaciones del sistema, operado por Veolia en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) (Diego Severiano)

Un sistema que opera casi al límite

El acueducto fue diseñado para un caudal de 1,500 litros por segundo, que se extraen desde el Cañón del Infiernillo en la Sierra Gorda de Querétaro. De acuerdo con su gerente general, ese volumen ya se está entregando casi en su totalidad.

“Ahorita estamos entregando un 97, 98% de la capacidad del acueducto. Estamos en 1,450, 1,460 (litros por segundo)”, afirma el ingeniero José Luis Hernandez.

La capacidad nominal máxima de la infraestructura es de 1,800 litros por segundo, precisó. Sin embargo, la concesión vigente es de 1,500, por lo que entregar un volumen mayor no depende solo de la capacidad de las tuberías y las plantas de bombeo: “Ya en caso de que se requiera más volumen, tendría que solicitar la CEA a la CONAGUA, o hacer una nueva solicitud o una nueva concesión”, señaló, en referencia a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la autoridad que otorga las concesiones.

Ingeniería de bombeo, monitoreo y potabilización

Instalaciones del sistema, operado por Veolia en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) (Diego Severiano)

El agua captada en el Cañón del Infiernillo recorre unos 120 kilómetros hasta la zona metropolitana y sube más de 1,000 metros de desnivel mediante plantas de bombeo y rebombeo, (como PB1 y PB2, con equipos de alta potencia y alimentación eléctrica vinculada a la zona de Zimapán), además de contar con un bordo de seguridad con capacidad de respaldo de hasta tres días y tanques de reserva metropolitanos de 50,000 metros cúbicos en conjunto, de acuerdo con lo expuesto en el recorrido y en el material institucional del proyecto. El sistema opera los siete días de la semana, los 365 días del año.

Lo opera un equipo de 61 personas, entre personal operativo, de mantenimiento y administrativo. Todo el sistema se monitorea desde un centro de control con tecnología SCADA, que recibe la información de los sensores instalados en los equipos y permite a los ingenieros anticiparse a variaciones en los parámetros e incluso detener equipos para protegerlos, según se explicó durante la visita.

Instalaciones del sistema, operado por Veolia en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) (Diego Severiano)

El agua es de manantial

Sobre el origen del agua, Hernández sostuvo que no se trata de agua de río. El río Moctezuma, explicó, está seccionado por la presa Zimapán unos siete u ocho kilómetros aguas arriba de la captación.

“El agua que extraemos, es un agua de manantial. No es un agua de río. Es una calidad muy buena, no trae contaminación alguna; únicamente aquí lo que hacemos es que esa agua cruda, la potabilizamos”, explicó el ingeniero.

Durante el recorrido también se expuso que esos manantiales se recargan con la lluvia, particularmente en la parte de Hidalgo, lo que, según el equipo operador, permite sostener el volumen de extracción a lo largo del año.

Advirtió que el reto es sostener la continuidad del servicio y reforzar la cultura del cuidado del agua en los hogares, además de mantener compromisos ambientales como los caudales ecológicos, el vivero para reforestación y educación ambiental, y la gestión de residuos.

Potabilización bajo la norma oficial

Ya en la planta potabilizadora, el proceso consiste en separar los sólidos suspendidos y los metales que trae el agua cruda, y en clorarla dentro de los parámetros establecidos, explicó el gerente general. El tratamiento se realiza conforme a la NOM-127, la norma oficial para el agua destinada a consumo humano, actualizada en 2021 con parámetros más estrictos, según se indicó en la visita.

“La norma 127 da los parámetros; límites, mínimos y máximos, para que esos parámetros entren dentro de la calidad que se requiere para el consumo. Nosotros sí cloramos el agua, porque la norma marca una cloración del agua dentro de los parámetros normativos”, afirmó.

Consultado sobre si el agua que entrega el sistema se puede beber, Hernandez respondió que sí es posible beberla.

¿A dónde llega hoy el agua?

Actualmente, el volumen del acueducto se entrega a la zona metropolitana de Querétaro y a los municipios de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes. El diseño original del proyecto contempla además a Bernal y Colón, que todavía no reciben agua del sistema, precisó el gerente. Una vez que el agua llega a los tanques metropolitanos, es la CEA la que se encarga de distribuirla a los usuarios finales, de acuerdo con lo explicado.

La concesión termina en 2027

El sistema cumple quince años de operación bajo el esquema actual. Al término de ese periodo, la infraestructura pasará a manos del organismo estatal del agua.

“Es una concesión que se termina para el 2027, para el siguiente año. Es una concesión que se construyó y se está operando durante esos años, y posteriormente se le cede a la Comisión Estatal de Agua”, explicó Hernandez.

Sobre el estado en que se entregará la obra, Hernandez afirmó que la infraestructura fue construida para una larga duración y que se ha conservado con mantenimiento preventivo durante estos quince años: “Veolia ha operado el Acuducto II bajo altos estándares por este motivo hoy el sistema esta bien conservado, y gracias a esta labor de mantenimientos preventivos realizados por expertos, es una infraestrura que va a durar mucho tiempo”.

El reto que viene: el estiaje de 2027

De cara al próximo año, el gerente general identificó como reto la temporada de estiaje de 2027, en un contexto de mayor calor y menores lluvias asociado con el fenómeno de El Niño. Para la operación, dijo, el reto es mantener el suministro constante; para los usuarios, cuidar el agua.

“Es un reto muy fuerte. Debemos tomar esa cultura, ya que en años que vienen puede haber una mayor época de estiaje que pueda afectar el suministro. Debemos cuidarla bastante”, dijo.

Entre las medidas al alcance de los hogares, mencionó las tecnologías para racionar el consumo, como las regaderas de bajo consumo, y la recomendación central de no desperdiciar el agua. Mientras tanto, el sistema seguirá operando, según su gerente, con el mismo caudal con el que hoy abastece a 650,000 personas.