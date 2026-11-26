Muerte de Dulce Guadalupe: cronología del caso de la estudiante de secundaria en Zacatecas Se confirmó la adolescente Dulce Guadalupe, quien se encontraba hospitalizada desde el día lunes 23 por un golpe en la cabeza. (Adolfo Vladimir)

Dulce Guadalupe, estudiante de educación básica, falleció este jueves 26 de noviembre después de permanecer en estado de gravedad en el Hospital General de Zacatecas por un golpe en la cabeza desde el lunes 23.

La Secretaría General del Gobierno de Zacatecas informó que, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, está brindando atención y acompañamiento a la familia de la estudiante de secundaria.

Cronología del caso de Dulce Guadalupe, estudiante de secundaria en Zacatecas

El incidente ocurrió en la Escuela Secundaria Federal 4 “Juan Pablo García”, ubicada en la colonia Filósofos, durante una actividad escolar dentro de la escuela mientras los estudiantes jugaban futbol, cuando menores del equipo contrario comenzaron a agredir a Guadalupe, lo que provocó que Dulce se cayera y se golpeara fuertemente la cabeza. Esto pasó alrededor de las 11:45 horas.

Tras la caída, Guadalupe recibió atención por el médico escolar, además de primeros auxilios; asimismo, dieron aviso a los servicios de emergencia para solicitar una ambulancia en la institución. No obstante, de acuerdo con testimonios, el personal de la escuela tardó en llamar al número de emergencia que llevaría a la menor al hospital

Dulce ingresó al Hospital General de Zacatecas cerca de las 13:10 horas, más de una hora después de que la estudiante recibiera el golpe en la cabeza.

En la noche del miércoles 25, la familia de Dulce Guadalupe recibió el diagnóstico médico de muerte cerebral, haciendo pública su muerte el jueves 26 a las 13:00 horas.

Autoridades informaron la detención de una adolescente, presuntamente relacionada con la agresión contra Dulce Guadalupe; igualmente, se confirmó que se llevarán a cabo los procedimientos legales, además de la apertura de una carpeta de investigación del personal docente de la secundaria.

¿Qué dice la madre de Dulce Guadalupe ante el incidente?

La madre de la menor, María Tovar, argumenta que el personal de la secundaria no atendió adecuadamente el accidente que le arrebató la vida a hija, ya que no actuaron de inmediato y tardaron en dar aviso a las autoridades. Esto la llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes abrieron la carpeta de investigación del caso.

Armando Delgadillo, secretario de Educación en Zacatecas, confirmó la muerte de Dulce Guadalupe, quien internada en el Hospital General de Zacatecas, este jueves 26 de noviembre. Asimismo, Delgadillo afirmó que existe una coordinación entre las dependencias involucradas para atender las necesidades de la familia.

La SEP publicó sus condolencias por la muerte de la estudiante de Zacatecas

Después de la confirmación de la muerte de Dulce Guadalupe, la Secretaría de Educación Pública (SEP), lanzó una tarjeta informativa donde lamenta el descenso de la alumna de educación básica.

“Hacemos un llamado a todos los sectores […] a sumar esfuerzos para, unidos, fortalecer nuestras comunidades escolares. Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos", compartió la Secretaría en su comunicado.