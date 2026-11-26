Luis Donaldo Colosio al registrar su precandidatura acompañado del dirigente de MC, Jorge Alvarez Maynez

Apenas unas horas después de pedir licencia en el Senado, Luis Donaldo Colosio Riojas se registró como aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora donde advirtió que llega sin padrinos, y sin la intención de dividir el voto para hacerle el caldo gordo a alguien, en alusión a Morena.

“Que quede claro y que se oiga lejos: yo no vengo a dividir el voto ni a hacerle el caldo gordo a nadie. Yo vengo a ganar…”, afirmó

En medio de las versiones sobre una supuesta presión de su dirigencia para buscar la gubernatura de Sonora y dejar de lado la de Nuevo León que era su proyecto original, Colosio Riojas, recalcó que busca la candidatura de su partido sin deberle nada “ ninguna cúpula” ni a nadie.

“Llegamos sin deberle nada a nadie, a ninguna cúpula, a ningún interés, a ningún padrino, sin cargar con los fracasos de los partidos que ya gobernaron ese estado y sin hacerle el trabajo a nadie”, sostuvo

Acompañado de la dirigencia nacional de MC, Colosio Riojas recalcó que Sonora es el principio y fin de este esfuerzo que solo tiene sentido, si camina hombro con hombro con las y los sonorenses.

“Ha llegado la hora de regresar, familia. Vamos a casa”, remarcó

Colosio Riojas acusó que los “políticos de siempre” llevan meses tratando de desprestigiarlo y descarrilar su proyecto para Sonora.

Sin embargo aseveró que en todo el país saben muy bien, que en Sonora ya están hartos de los mismos de siempre.

Aseveró que buscará convertirse en gobernador de Sonora para cumplir un sueño que empezó su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta hace más de tres décadas.

“Po una Sonora próspera, una Sonora en paz, una Sonora para toda su gente buena, con un futuro que esté a la altura de su historia. Y lo hago para regresar a casa, lo hago para hacerle justicia a las familias sonorenses. Y esa justicia empieza por escuchar”, aseveró

Colosio Riojas acusó que Sonora lleva toda la vida con los políticos de toda la vida y por eso, por eso nada cambia.

“Son los mismos que llevan años gobernándola, son los mismos que llevan legislando a su nombre, son los mismos que piden nuevamente confianza a estas alturas para hacer exactamente lo mismo”, acusó

Acusó que a esos políticos s todos estos años les sirvieron para hacer carrera, para presumir arraigo, pero a Sonora, y las familias, esos mismos años no les sirvieron para nada pues los dejaron clínicas sin medicinas, hospitales sin camas, calles llenas de baches y colonias enteras sin agua.

“Bastó con que se empezara a hablar de esta aspiración política para que reaccionaran y se pusieran las pilas”, insistió

Advirtió que esos políticos están dispuestos a todo para que nada cambie y acusó que lo más valioso que esa clase política le arrebató a Sonora fue la confianza en sus gobiernos.

“ Recuperarla es la tarea que el día de hoy tiene Movimiento Ciudadano en Sonora y es una tarea que este movimiento conoce bastante bien”, indicó