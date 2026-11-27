Bodega Nacional de Arte

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció el inicio de operaciones de la Bodega Nacional de Arte, ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, como parte del Proyecto Integral Chapultepec, Naturaleza y Cultura. El espacio fue diseñado para concentrar en un mismo complejo el resguardo de colecciones artísticas, así como los trabajos de conservación y restauración del patrimonio nacional.

Curiel de Icaza destacó que se trata de un modelo único en América Latina y uno de los más importantes a nivel mundial, debido a que integra estas tres funciones y permite reducir los riesgos de deterioro que pueden ocasionarse al trasladar las obras entre distintas sedes.

“La Bodega Nacional de Arte [...] reúne en un mismo complejo tres funciones fundamentales: el resguardo de las colecciones artísticas, la conservación y la restauración”, explicó.

El inmueble cuenta con una superficie de 45 mil metros cuadrados, de los cuales 26 mil corresponden a construcción distribuida en 12 edificios. Su proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Mauricio Rocha e Iturbide y se desarrolló en las instalaciones de la antigua fábrica de cartuchos.

De acuerdo con la secretaria, la colección artística del país está integrada por alrededor de 69 mil 500 piezas provenientes de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). De ese total, aproximadamente 43 mil obras, equivalentes al 60 por ciento, ya se encuentran resguardadas en el nuevo complejo.

Tecnología para conservar el patrimonio artístico

La Bodega Nacional de Arte dispone de 11 bóvedas especializadas, organizadas de acuerdo con los materiales y características de las piezas, entre ellas pintura, fotografía, textiles y escultura. Sus instalaciones cuentan con sistemas de control de temperatura y humedad, vigilancia y protección contra incendios para mantener las obras en condiciones adecuadas.

Además, el recinto alberga la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), cuyas instalaciones triplican la superficie de sus talleres. Ahora dispone de más de 3 mil 400 metros cuadrados y 11 espacios destinados a trabajos especializados de conservación y restauración.

La directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, explicó que una parte del complejo tendrá acceso para visitantes mediante una bodega visitable, en la que se exhibirán 334 piezas de distintos acervos del instituto.

Entre las obras y colecciones que podrán conocerse se encuentran piezas de arte popular reunidas por Roberto Montenegro, títeres y marionetas de la colección Rosete Aranda, así como trabajos de David Alfaro Siqueiros, el Dr. Atl, Frida Kahlo y Leonora Carrington. Especialistas del CENCROPAM explicarán los procesos de organización, resguardo y cuidado de las piezas.

Exposiciones, mediateca y espacios públicos

El complejo también cuenta con una galería para exposiciones temporales, que abrió con “El tacto imaginado. Patrimonio escultórico del INBAL”, muestra curada por Rodrigo Torres que reúne 52 obras y recorre cerca de un siglo de escultura en México.

De la Paz Nájera indicó que las exposiciones cambiarán cada cuatro meses y permitirán mostrar artistas y obras que han tenido poca visibilidad o que llevaban años resguardadas. Algunas de las piezas de la muestra inaugural se presentan por primera vez, mientras que otras regresan al público después de haber sido restauradas.

A estos espacios se suman una mediateca con 12 mil 750 publicaciones especializadas en arte, arquitectura, conservación y restauración; una tienda-librería y un auditorio para actividades de divulgación.

La bodega visitable podrá recorrerse de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Sin embargo, el acceso a las áreas de resguardo está restringido por motivos de seguridad y requiere una cita previa.