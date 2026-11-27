Ejercito Ruso

Una luz de esperanza se ha abierto para las familias de jóvenes mexicanos que, mediante engaños, fueron enviados al frente ruso de la guerra contra Ucrania, y es que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de dos de sus instancias especializadas en asuntos internacionales y en derechos humanos, han tomado conocimiento de los casos para indagar sobre estos reclutamientos.

Como se recordará, tres casos bien documentados de jóvenes del centro del país, uno de Tlaxcala, otro de Morelos y uno más de la Ciudad de México, refieren sobre ofertas de empleo en Rusia que, se les aseguró, no tenían que ver con la guerra.

Al llegar a Moscú a cada uno, por su lado, fueron recibidos por militares, les hicieron firmar contratos en ruso y posteriormente enviados al frente de guerra. Uno fue herido por un dron, el otro ha sido constantemente apaleado por no aprender a usar las armas y el tercero está en el frente con comunicaciones cada vez más intermitentes con su familia.

Oficinas centrales de la Fiscalía General de la República han decidido atraer los casos desde los estados de origen de estos jóvenes, donde las familias ya se habían presentado a las delegaciones de la FGR para efecto de abreviar las investigaciones.

Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha comunicado directamente a Crónica que hay ya conocimiento igualmente de estos casos en una nota que se transcribe íntegra a continuación:

“En relación a la circulación de diversas notas periodísticas sobre el reclutamiento forzado de personas mexicanas a través de internet y redes sociales para ser enviadas a combatir en conflictos armados, se comparte lo siguiente:

• La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene conocimiento de los casos, da puntual seguimiento a cada situación y activó los protocolos de protección consular correspondientes.

• Además, se mantiene comunicación con los familiares de las personas reportadas como desaparecidas y de las registradas como probables víctimas de fraude laboral, así como con las autoridades correspondientes de ese país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que su máxima prioridad es la defensa y protección de sus connacionales en el exterior. Asimismo, refrenda su compromiso de velar por los derechos de las y los mexicanos en el mundo”.

En tanto, la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República abre la posibilidad de afrontar el caso como una violación flagrante a los tratados internacionales contra la trata de personas, mismo que Rusia suscribió en su momento y en el que la fiscal, Ernestina Godoy, tiene la figura jurídica competente para intervenir.

Crónica ha documentado que estos casos no se tratan sólo de enganches vía internet, sino que colaboradores de los reclutadores fraudulentos en territorio nacional realizan gestiones, financian los traslados de las víctimas y los llevan incluso para abordar el vuelo internacional.

En Perú y en Colombia estos enlistamientos mediante engaños son un escándalo. Aparentemente en México la mafia detrás de esto apenas comenzaba a actuar con más constancia, aunque hay reportes periodísticos de nuevos casos, aunque, a diferencia de los tres inicialmente referidos, Crónica no ha logrado documentarlos aún .