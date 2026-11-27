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En busca de mejorar su calidad de vida y aceptar cualquier trabajo sin importar el riesgo o peligro, ni el bajo salario, miles de mexicanos siguen migrando a otros países en busca de empleos, la mayoría en Estados Unidos, aunque ello implique accidentes fatales al colocarse en áreas sin capacitación previa, como en la construcción, la manufactura y la agricultura, en el manejo de maquinaria pesada, procesamiento industrial, manipulación de sustancias químicas, exposición a temperaturas extremas y también contratarse, aunque con engaños, a participar en conflictos bélicos.

Información de asociaciones como el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el Censo de Lesiones Ocupacionales Fatales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), entre otras, coinciden, con base en estudios laborales, que la construcción, la agricultura, la manufactura y el procesamiento industrial, se ubican entre los empleos considerados dentro de los sectores de mayor riesgo y precariedad para trabajadores migrantes mexicanos.

Reportes de la OIM, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el CDM, resaltan que muchos trabajadores de México y América Latina aceptan empleos en estas áreas sin importar jornadas extenuantes, exposición a riesgos físicos o químicos y vacíos de protección social por parte de los contratantes, con el único propósito de sacar adelante a sus familias y mejorar su calidad de vida.

No existe una cifra oficial de connacionales trabajando con registro formal en el mundo, porque organismos que monitorean los traslados y condiciones de trabajo como la OIT, la OIM o el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IME) reportan por separado datos de mexicanos en el extranjero y que se desempeñan en distintos rubros, muchos indocumentados y sin registro alguno, por lo que con base en sus estudios se estima que hay unos 9 millones de trabajadores con raíces mexicanas que trabajan fuera del país, donde el 97 por ciento se concentran en Estados Unidos.

Trabajos de alto riesgo

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Las organizaciones que siguen las actividades laborales de la comunidad migrante, como Sin Frontera, refieren que los trabajos considerados de alto riesgo para la comunidad migrante, en su mayoría mexicanos, se encuentran en Estados Unidos, como en la construcción, como techadores y excavadores; en la agricultura donde sin capacitación los mandan a manejar maquinaria y agroquímicos, así como en el transporte pesado o en el procesamiento de carnes.

En otros países los riesgos no son menores, como en Canadá, donde se emplean en áreas de agricultura intensiva, en el procesamiento de carnes y en la construcción bajo climas extremos; en Europa, en naciones como Alemania o Polonia se han detectado a connacionales trabajando en áreas de transporte pesado y manufactura.

Otros trabajos han sido calificados como casos extremos y de un alto riesgo, como es el reclutamiento con engaños por parte del Ejército ruso, que ha enlistado para sus filas a mexicanos con falsas ofertas de trabajo al engancharlos con propuestas para puestos de guardias de seguridad y que terminan enviados a la guerra contra Ucrania, como ha documentado La Crónica. También en el otro frente, en el ejército ucraniano, se han registrado contrataciones para mexicanos que buscan dinero rápido y jugoso sin importar que la vida esté de por medio.

De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, los mexicanos que laboran de manera legal en EU perciben mayores salarios y sufren 2.5% menos accidentes laborales que los trabajan sin papeles. Además, los resultados apuntan que entre los trabajadores sin papeles su ingreso mensual está estimado en 1, 808 dólares, por 2,281 de los connacionales con papeles en regla.

Inseguridad

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Las condiciones de trabajo para los indocumentados mexicanos suelen ser precarias, y ésta se agudiza para aquellos que presentan baja cualificación. Además de encontrarse expuestos a una mayor flexibilización laboral, con salarios relativamente menores, afrontan mayor inseguridad, inestabilidad laboral, pérdida de derechos, disminución de la sindicalización, subcontratación e informalidad.

Los migrantes en EU, en su mayoría mexicanos que laboran en el procesamiento de carne de aves de corral, se exponen a una de las mayores tasas de lesiones, debido al constante uso de cuchillos, sierras y tijeras, y por trabajar en climas fríos dentro de congeladores para preservar la carne a un ritmo acelerado de producción, reportan grupos de activistas que siguen de cerca la situación laboral de esta comunidad .

En esta industria, uno de los principales padecimientos es el llamado síndrome del túnel carpiano, que ataca el nervio mediano de las muñecas, provocando dolor intenso por la excesiva repetición de los movimientos al matar, cortar, destripar, lavar, deshuesar y colgar la carne, imposibilitando la ejecución de tareas simples como vestirse o bañarse.

Aunque el sector restaurantero pareciera no representar algún peligro, también ha dejado secuelas en la salud, donde connacionales han registrado accidentes, particularmente durante la preparación de alimentos. Lo mismo se reporta en actividades de mantenimiento y limpieza, ya que hay exposiciones a constante inhalación de químicos, cuyos efectos se presentan como asma o bronquitis, entre otras enfermedades.

Sin capacitación

Otras dos industrias consideradas de alto riesgo son la construcción y la agricultura, donde en la primera hay reportes de accidentes fatales debido a la falta de entrenamiento, trabajar en lugares poco seguros como en las alturas, el subsuelo, espacios mal ventilados o exposiciones a climas extremos y con poco o nulo equipo de seguridad.

En el caso de migrantes mexicanos, muchos que son ilegales trabajan como jornaleros y debido a este factor suelen aceptar cualquier empleo sin importar el nivel de peligro y el bajo salario.

En la agricultura, reportes de grupos pro migrantes señalan que unos 3 millones de migrantes que laboran en el campo no habla inglés y el 95 por ciento de ellos son de origen mexicano. En clímax extremos, los trabajadores están expuestos a deshidratación, quemaduras por el sol, golpes de calor, inhalación de pesticidas e incómodas posiciones corporales que pueden generar lesiones músculo-esqueléticas por cosechar durante periodos prolongados.

Censo

Aunado a los climas extremos, otro de los problemas que enfrentan quienes laboran en la agricultura es que muchos de los trabajadores presentan enfermedades crónicas como obesidad, colesterol alto, presión alta, diabetes o problemas renales agudas, que no son atendidos por dar prioridad a sacar adelante a su familias.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) que no cuenta con una cifra específica sobre migrantes mexicanos lesionados o que fallecieron por cuestiones laborales, reporta en su Censo de Lesiones Ocupacionales Fatales la cifra de 842 muertes entre trabajadores hispanos o latinos nacidos en el extranjero, según su reporte anual del 2024 y publicado en febrero de 2026.

De acuerdo con un análisis del Migratión Policy Institute, que se apoya en datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 2024, en el vecino país había en registro 11.1 millones de migrantes nacidos en México, mientras que en el resto del mundo, la cifra de mexicanos supera los 350 mil. Datos del Inegi del 2024 refieren que un total de 11,596,529 personas nacidas en México viven en otro país, el 97 por ciento, en Estados Unidos .