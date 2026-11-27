¿Ozempic falso en México? Cofepris detectó versiones falsificadas de semaglutida genérica en México.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó la distribución de productos falsificados y adulterados, entre los que destacó el medicamento de semaglutida comercialmente conocido como Ozempic, que ha transformado el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad en los últimos años.

De acuerdo con la autoridad sanitaria de México, detectaron versiones fasificadas y venta ilegal de semaglutida genérica, principalmente en su presentación de solución inyectable en pluma precargada, por lo que emitió una serie de recomendaciones para apoyar a la población en el reconocimiento de medicamentos falsos y/o adulterados.

Lotes de Ozempic que representan riesgo a la salud en México: esto descubrió Cofepris en 2026

La noche del jueves 26 de noviembre, la autoridad encargada de proteger a la población mexicana contra riesgos a la salud mediante regulación y vigilancia sanitaria, presentó una alerta derivada del análisis técnico-documental que presentó la empresa importadora Novo Nordisk México, S.A. de C.V. sobre medicamentos de semaglutida genérica.

🚨 ¡COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS FALSIFICADOS Y/O ADULTERADOS! COFEPRIS informa sobre tres productos que pueden representar riesgos para la salud: 💉 OZEMPIC® y Saxenda®: Se detectaron versiones falsificadas y la venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en México. 🍫 Duvalín Untable: Se alerta sobre la falsificación y/o adulteración de la presentación de 900 g, sabor vainilla y avellana, que dejó de fabricarse en septiembre de 2021. 🏥 Filatil® (Filgrastim) 300 µg/mL: Se identificó la falsificación del lote 8515240918, con caducidad del 18 de septiembre de 2026, que no fue fabricado por PROBIOMED. ⚠️ ¡Protege tu salud! 🚫 No adquieras, consumas ni utilices los productos señalados. 🔎 Verifica su autenticidad y evita comprarlos en establecimientos informales o sitios de dudosa procedencia. 📢 Si identificas su venta, presenta una denuncia sanitaria. 📞 ¿Necesitas orientación? Llama al 079, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Si utilizaste alguno de los medicamentos y presentas reacciones adversas, consulta a tu médico y repórtalas en VigiRam o a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 📄 Consulta los documentos oficiales: 💉 Filatil®: https://t.co/GOoN0P4ap8 🍫 Duvalín Untable: https://t.co/nqB0z1NQAr 💉 OZEMPIC® y Saxenda®: https://t.co/4GpMCcfx1V 🤝 Comparte esta información. ¡La prevención protege la salud de todas y todos! #COFEPRIS #AlertaSanitaria #AvisoDeRiesgo #SaludPública — COFEPRIS (@COFEPRIS) November 26, 2026

Según el reporte del organismo sanitario, la información de la empresa farmacéutica identificó anomalías en los siguientes productos y lotes del fármaco señalado:

Ozempic 2mg: A pesar de no haber identificado el lote, el análisis de Novo Nordisk señaló que el medicamento presenta el logotipo de la marca Helix LABS , la cual no cuenta con registro sanitario.

A pesar de no haber identificado el lote, el análisis de Novo Nordisk señaló que el medicamento presenta el logotipo de la , la cual no cuenta con registro sanitario. Ozempic 0.25/0.5 mg: Identificó los lotes PP5K617 y PP7K381 , los cuales no corresponden a números de lote legítimos de la empresa farmacéutica.

Identificó los , los cuales no corresponden a números de lote legítimos de la empresa farmacéutica. Ozempic y/o Saxenda: El análisis de Novo Nordisk señala principalmente los lotes MP5B060 y MP5B896, los cuales tampoco son reconocidos por la compañía de origen danés.

“Estos productos representan un riesgo para la salud, ya que no se tiene certeza sobre las materias primas empleadas en su elaboración, por lo que no se garantiza su seguridad, eficacia y calidad”, declaró Cofepris, detallando que este tipo de condiciones aumenta la probabilidad de que los productos estén contaminados, adulterados o alterados, lo que podría desencadenar reacciones adversas tras su consumo.

Adicionalmente, la autoridad sanitaria detalló que el análisis de Novo Nordisk también identificó la comercialización ilegal a través de redes sociales de un producto con semaglutida genérica, en solución inyectable en pluma precargada 1,34 mg/mL, 0,25/0,5/1 mg/dosis y número de lote 20250101AH-II, cuyo registro sanitario autorizado en México no existe.

¿Cómo saber si tu medicamento de Ozempic es verdadero?

A pesar de que Cofepris ha asegurado que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el propósito de prevenir riesgos a la salud, también presentó las siguientes recomendaciones para que las y los consumidores del fármaco puedan identificar medicamentos falsos:

No adquirir ni utilizar los medicamentos con las anomalías enlistadas en la presente alerta.

en la presente alerta. Realizar una inspección visual del empaque primario y secundario para verificar que la información esté español y ostente registro sanitario emitido por esta autoridad sanitaria.

del empaque primario y secundario para y ostente emitido por esta autoridad sanitaria. Las plumas precargadas no deben presentar signos de manipulación o alteración .

. Evitar adquirir, suministrar y utilizar medicamentos comercializados en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal).

(tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal). Adquirir productos únicamente en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria .

. En caso de adquirir el fármaco a través de medios digitales, revisar que el establecimiento cuente con domicilio físico en territorio nacional, así como con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por Cofepris.

Finalmente, el organismo sanitario solicita a la población realizar la denuncia sanitaria pertinente si ocurre el escenario de identificar la venta de los productos con alguno de los números de lote señalados.