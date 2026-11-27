La primera mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo; en la conferencia de prensa del pueblo en el salón tesorería de Palacio Nacional. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos asumir su responsabilidad en el combate al consumo de drogas y a las organizaciones criminales que operan dentro de su territorio, en lugar de atribuir a México toda la responsabilidad por el tráfico de sustancias ilícitas.

Las autoridades estadounidenses deben reforzar las acciones para disminuir el consumo entre su población, atender sus causas y desarticular las redes dedicadas a la distribución y venta de narcóticos, además de investigar el lavado de dinero que generan estas actividades, señaló la presidenta.

El combate al narcotráfico requiere acciones de ambos países, pues mientras México trabaja para impedir que las drogas lleguen a territorio estadounidense, Washington debe actuar contra las estructuras criminales que tienen presencia en su propio país, agregó.

“Es muy importante que Estados Unidos trabaje en su territorio en todas las áreas, desde la atención a las causas, es decir, el consumo de drogas en Estados Unidos y lo que tienen que hacer como sociedad y como gobierno para disminuir ese consumo”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal afirmó que su administración asume las tareas que le corresponden mediante acciones cotidianas para avanzar en la pacificación del país.

Como parte de esos esfuerzos, destacó el aseguramiento de miles de laboratorios y la disminución del cruce de fentanilo hacia Estados Unidos.

Sin embargo, insistió en que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en México, debido a que la distribución y comercialización de drogas, así como el blanqueo de los recursos obtenidos de esas actividades, también ocurren dentro del territorio estadounidense.

“Como hemos dicho muchas veces, ¿quién distribuye el fentanilo y otras drogas?, ¿quién lo vende?, ¿dónde se lava ese dinero? Eso es algo que ellos tienen que resolver”, señaló.

Coordinación sin subordinación

La presidenta también reiteró que la relación con Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene bajo un esquema de cooperación y coordinación, con respeto a la soberanía territorial de ambos países.

Sus declaraciones se produjeron después de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunciara la apertura de líneas de comunicación para recibir denuncias sobre funcionarios que presuntamente colaboren con los cárteles.

Al respecto, Sheinbaum informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, estableció comunicación con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para abordar el anuncio de la agencia antidrogas.

La mandataria insistió en que la colaboración bilateral debe contemplar las responsabilidades de cada gobierno y no partir de una visión que coloque únicamente en México la obligación de combatir el narcotráfico.