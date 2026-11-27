INE en llamas INE en llamas (La Crónica de Hoy)

La desconfianza ciudadana hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) está relacionada con los antecedentes de fraudes y controversias electorales que han marcado su historia, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó las críticas de antiguos titulares del organismo y los acusó de buscar desacreditar la elección de 2027.

La jefa del Ejecutivo se refirió a una encuesta de Question Mark sobre la percepción de los ciudadanos respecto a integrantes y exintegrantes de la autoridad electoral. Sostuvo que la imagen del instituto está vinculada con episodios como las elecciones de 1988 y 2006, así como con la compra de votos durante los comicios presidenciales de 2012.

“¿Por qué el INE no tiene tan buena reputación, desde mi punto de vista? Por los fraudes electorales: 2006, la compra de voto del 2012. Pues desde entonces se quedó una imagen de la autoridad electoral”, señaló.

Los resultados del ejercicio demoscópico indican que 78 por ciento de los encuestados desconocía la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del INE, mientras que 26 por ciento manifestó estar enterado.

La encuesta también preguntó sobre la percepción de corrupción de tres personajes que han encabezado la autoridad electoral. En el caso de Lorenzo Córdova, 36 por ciento lo consideró muy corrupto y 22 por ciento algo corrupto; para Guadalupe Taddei, las proporciones fueron de 32 y 28 por ciento, respectivamente.

Luis Carlos Ugalde obtuvo 29 por ciento en la categoría de muy corrupto y 24 por ciento en la de algo corrupto. “Por ahí se van”, comentó Sheinbaum al comparar las respuestas.

Cuestiona críticas rumbo a 2027

En la misma conferencia, la Presidenta respondió a los cuestionamientos de Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), y Córdova, exconsejero presidente del INE, sobre el funcionamiento y la estructura de la autoridad electoral.

Sheinbaum sostuvo que durante las administraciones de ambos también existieron prácticas de concentración de poder, particularmente en la designación de consejeros de los organismos electorales locales.

Del mismo modo, señaló que en esos periodos se permitió la formación de un duopolio o monopolio en la fabricación de materiales electorales.

Como parte de sus cuestionamientos, recordó las controversias de la elección presidencial de 2006 y la compra de votos en 2012, y puso en duda que las gestiones anteriores puedan presentarse como etapas de buen desempeño institucional.

También hizo referencia a presuntas irregularidades administrativas en el INE y señaló que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales establecer si existen responsabilidades.

Sin embargo, consideró que las críticas de los antiguos funcionarios van más allá de los señalamientos sobre la operación del instituto y tienen como objetivo generar dudas sobre la legitimidad de los próximos comicios.

“Entonces, en vez de buscar el voto popular, construyendo un proyecto de nación, lo que buscan es deslegitimar una elección”, afirmó.

También abordó la distribución de las diputaciones de representación proporcional. La mandataria defendió que, conforme a la Constitución y la legislación electoral, la asignación debe hacerse por partido político y no por coalición. Aseguró que ese mismo criterio se utilizó durante las gestiones de quienes ahora sostienen una interpretación distinta.

Las diferencias se presentan mientras el INE prepara el proceso electoral concurrente 2026-2027, cuya jornada está prevista para el 6 de junio de ese año.

En las elecciones federales se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, que son 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En el ámbito estatal estarán en disputa 17 gubernaturas y 31 congresos locales, además de más de mil 800 ayuntamientos, sindicaturas, regidurías y otros cargos municipales.

El organismo electoral prevé que los comicios comprendan más de 19 mil cargos públicos en las 32 entidades federativas.

Para el desarrollo de las elecciones, la Cámara de Diputados aprobó una asignación global de aproximadamente 36 mil 274 millones de pesos para el INE en 2027, luego de modificar la propuesta presupuestal presentada por el instituto.

La cantidad contempla también el financiamiento público de los partidos políticos, por lo que no representa exclusivamente los recursos destinados a la organización de la jornada electoral.