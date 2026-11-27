Claudia Sheinbaum durante conferencia matutina

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que puedan modificarse las reglas para la asignación de diputaciones de representación proporcional antes de las elecciones federales de 2027.

En su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que cualquier propuesta para cambiar el sistema deberá discutirse una vez concluida la jornada electoral del 6 de junio de ese año.

Todo lo anterior como respuesta a las exigencias de representantes de la oposición y de antiguos consejeros electorales para revisar los criterios con los que se distribuyen las diputaciones plurinominales, particularmente en lo relacionado con los límites de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Sheinbaum argumentó que, debido a que el proceso electoral ya comenzó, existe una restricción legal para modificar las disposiciones electorales durante su desarrollo. Por ello, consideró que quienes buscan cambiar el mecanismo deberán presentar sus propuestas después de los comicios y someterlas a la decisión de los partidos políticos.

“¿Quieren cambiar la Ley Electoral?, pues espérense a después de las elecciones de 2027, propónganlo y que los partidos decidan”, expresó.

La Presidenta también cuestionó las razones detrás de las solicitudes de modificación y sostuvo que las diferencias sobre la integración del Congreso responden al nuevo equilibrio político del país y al respaldo que, afirmó, mantiene la población hacia la Cuarta Transformación.

“México cambió, y el pueblo, en su gran mayoría, reconoce a la cuarta transformación y los resultados que tiene”, manifestó.

Las declaraciones se produjeron después de que los exconsejeros electorales José Woldenberg y Jacqueline Peschard solicitaran al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar la interpretación de las normas para la distribución de las diputaciones de representación proporcional en 2027.

Durante el foro “La representación proporcional en México”, ambos plantearon que el límite constitucional de sobrerrepresentación, establecido en ocho por ciento, debe aplicarse considerando a las coaliciones y no únicamente a cada partido político, como se ha hecho en procesos electorales anteriores.

Woldenberg, quien presidió el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que la distribución de escaños debe mantener una correspondencia razonable con los votos obtenidos por cada fuerza política. De lo contrario, consideró, podría afectarse el funcionamiento del sistema democrático.

Como ejemplo, recordó que en la integración de la Cámara de Diputados de 2024 los partidos de la Cuarta Transformación obtuvieron alrededor de 73 por ciento de las curules, pese a concentrar 54 por ciento de la votación.

Peschard, por su parte, sostuvo que la interpretación de la Constitución debe considerar su sentido integral y no limitarse a una lectura literal. Señaló que los topes de sobrerrepresentación buscan impedir que una sola fuerza política tenga capacidad para modificar la Carta Magna sin acuerdos con otras expresiones.

La exconsejera consideró que esos límites deben evitar la imposición de una mayoría y la manipulación del ordenamiento constitucional.

En el debate también participó el consejero electoral Uuc-kib Espadas, quien rechazó que los votos de candidatos electos por mayoría relativa deban contabilizarse automáticamente al partido al que pertenecen, en lugar de aplicar los criterios de afiliación efectiva establecidos por el INE.

El consejero advirtió que modificar ese mecanismo significaría revertir una disposición que se aplica desde 2021.