Cáncer infantil en México: Casa de la Amistad apoya a mil 300 niños y busca elevar su esperanza de vida

Recibir un diagnóstico de cáncer infantil transforma la vida de una familia. A las preocupaciones por la salud de una niña o un niño se suman los gastos, los traslados, la necesidad de medicamentos y, en algunos casos, la obligación de viajar a otra ciudad para recibir atención médica.

Ante este panorama, Casa de la Amistad ha construido un modelo de acompañamiento que va más allá de ofrecer alojamiento. Así lo explicó Lorenza Mariscal, presidenta de la organización, quien detalló que actualmente apoyan a casi mil 300 niñas y niños en distintas partes de México.

Durante la entrevista, Mariscal recordó que Casa de la Amistad nació hace 36 años como un albergue para recibir a menores que debían trasladarse a la Ciudad de México para atenderse. Con el tiempo, las necesidades de los pacientes hicieron evidente que también requerían medicamentos, estudios médicos y transporte para continuar sus tratamientos.

La presidenta señaló que, en estos 36 años, la organización ha acompañado a 17 mil familias.

¿Qué apoyos ofrece Casa de la Amistad a niños con cáncer?

De acuerdo con Mariscal, de los casi mil 300 pacientes que actualmente reciben apoyo, alrededor de 300 llegan al albergue de la Ciudad de México.

En ese espacio, la organización proporciona alojamiento, alimentación y transporte, además de acompañamiento emocional, apoyo educativo y servicios de rehabilitación.

Sin embargo, el trabajo no se limita a quienes pueden trasladarse a la capital. La presidenta explicó que Casa de la Amistad mantiene convenios con 22 hospitales en distintos estados del país, mediante los cuales apoya a pacientes con medicamentos, estudios y transporte.

El objetivo, explicó, es acompañar a los menores durante su enfermedad y evitar que abandonen sus tratamientos por dificultades económicas o logísticas.

Mariscal destacó que la organización atiende a niñas y niños que no cuentan con seguridad social, por lo que su labor se concentra en apoyar a familias que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

Diagnóstico tardío, uno de los principales obstáculos frente al cáncer infantil

Uno de los problemas que identificó Mariscal a partir del diálogo con médicos de hospitales públicos es que muchos menores llegan tarde a recibir un diagnóstico. Esta situación puede complicar el desarrollo de la enfermedad y reducir sus posibilidades de salir adelante.

La presidenta compartió que, según las cifras que maneja la organización, en México se registran alrededor de 7 mil nuevos casos de cáncer infantil al año. De ellos, aproximadamente 2 mil 500 son atendidos en el sector salud público, y Casa de la Amistad apoya a cerca de la mitad de esos pacientes.

Ante esta situación, Mariscal explicó que durante este año la organización puso en marcha un curso dirigido a médicos de primer contacto, con el propósito de capacitarlos para reconocer posibles señales de cáncer infantil y referir a los pacientes oportunamente.

También mencionó la alianza que mantienen con St. Jude, institución especializada en cáncer infantil en Estados Unidos, para contribuir a fortalecer la capacidad de los hospitales y mejorar el acceso a pruebas diagnósticas más específicas.

Según los datos compartidos por la presidenta, el índice de sobrevida que reporta Casa de la Amistad es de 54%, mientras que en países como Estados Unidos puede alcanzar hasta 90%. Para Mariscal, reducir esa brecha requiere trabajar en la detección temprana y en el acceso oportuno a los tratamientos.

Entre los tipos de cáncer que observan con mayor frecuencia en los pacientes que atienden se encuentran la leucemia, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas.

¿Qué tratamientos reciben los niños apoyados por Casa de la Amistad?

Mariscal explicó que la organización prioriza tratamientos cuya eficacia está respaldada por protocolos internacionales y que han demostrado funcionar.

Aunque reconoció los avances de la investigación médica y la existencia de medicamentos de última generación, señaló que estos últimos se utilizan en casos específicos, debido a sus elevados costos.

La intención, dijo, es que la mayor cantidad posible de pacientes tenga acceso a tratamientos probados y pueda cumplir con ellos antes de considerar otras alternativas.

Para la presidenta, garantizar la continuidad del tratamiento es una parte fundamental de la misión de Casa de la Amistad, pues las dificultades para mantenerlo pueden afectar las posibilidades de recuperación de los menores.

El reto financiero de Casa de la Amistad y cómo puedes ayudar

Al hablar de los desafíos que enfrenta la organización, Mariscal identificó el financiamiento como uno de los más importantes. Explicó que Casa de la Amistad obtiene algunos recursos mediante ventas de segunda mano y productos con causa, pero que gran parte de su trabajo depende de la procuración de fondos.

También mencionó que cumplir con las obligaciones fiscales representa un reto adicional para las organizaciones de la sociedad civil.

Por ello, invitó a empresas y particulares a sumarse a las distintas iniciativas de apoyo. Entre las alternativas están los voluntariados corporativos, las donaciones en especie y las aportaciones económicas recurrentes.

La presidenta destacó especialmente el programa Ángeles Guardianes, mediante el cual las personas pueden convertirse en donadoras recurrentes. De acuerdo con Mariscal, una aportación de 150 pesos al mes puede representar una diferencia para sostener las actividades de la organización.

También recordó que el albergue cuenta con 47 habitaciones y se mantiene lleno, por lo que las donaciones en especie son bienvenidas.

“Hablar de cáncer es hablar de vida”

Al cierre de la conversación, Mariscal compartió una frase que resume el mensaje que busca transmitir Casa de la Amistad: “Hablar de cáncer es hablar de vida”.

La presidenta explicó que un diagnóstico no significa que una niña o un niño haya perdido la posibilidad de cumplir sus sueños. Por el contrario, insistió en la importancia de detectar la enfermedad a tiempo y garantizar que los pacientes puedan continuar con sus tratamientos.

“Si nosotros lo detectamos a tiempo, si hacemos todo lo necesario, son niños que van a regresar a la sociedad con muchas ganas de seguir luchando”, expresó.

Mariscal invitó a quienes quieran conocer el trabajo de la organización a acercarse y visitar sus instalaciones. Para ella, además de los recursos económicos, es importante que las personas conozcan directamente la labor que realizan y la confianza que necesitan para continuar acompañando a las familias.