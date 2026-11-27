INE (Archivo)

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este viernes el mecanismo para aplicar la fórmula de asignación de las 200 curules de representación proporcional rumbo a las elecciones federales de 2027, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre una posible ventaja para Morena.

De acuerdo con el orden del día del instituto, la sesión está programada para las 17:00 horas. Los integrantes de la comisión analizarán y, en su caso, aprobarán el anteproyecto de acuerdo que establece los criterios para distribuir las diputaciones entre los partidos políticos nacionales, según los resultados que obtengan en la jornada electoral del 6 de junio de 2027. El documento será turnado posteriormente al Consejo General del INE, que tiene previsto discutirlo en una sesión pública el próximo lunes 30 de noviembre.

Uno de los puntos que concentra la controversia es la forma de calcular los límites de sobrerrepresentación. El anteproyecto plantea que estos se verifiquen respecto de cada partido político en lo individual y no sobre las coaliciones, criterio que se utilizó en la asignación de diputaciones de 2024 y que fue cuestionado por partidos de oposición.

La representación proporcional es el mecanismo mediante el cual los partidos obtienen espacios legislativos de acuerdo con la votación que reciben, además de los triunfos que consiguen directamente en los distritos. Actualmente, la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores: 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

En paralelo a la discusión del INE, legisladores de Morena retomaron la propuesta de desaparecer las diputaciones plurinominales. El diputado Arturo Ávila anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional para reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes, con lo que se eliminarían las 200 curules de representación proporcional.

El planteamiento cuenta con el respaldo del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, y se suma a la propuesta impulsada por el senador Ignacio Mier. La iniciativa busca que todos los diputados sean elegidos directamente en los distritos electorales.

Sin embargo, el planteamiento no modificaría las reglas para las elecciones de 2027, debido a que el proceso electoral federal ya comenzó. La eventual desaparición de las diputaciones plurinominales tendría que discutirse y aprobarse mediante una reforma constitucional para aplicarse en futuros comicios.

Por ahora, la atención está puesta en la decisión de la Comisión de Prerrogativas y, posteriormente, del Consejo General del INE, que deberá definir el mecanismo con el que se distribuirán los espacios de representación proporcional en la próxima legislatura.