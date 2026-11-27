Marcha INE La manifestación convocada por Marea Mexicana se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre. (X: @Mareamexicana)

Un movimiento llamado Marea Mexicana convocó a una marcha el próximo 6 de diciembre. Los organizadores buscan proteger la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Qué es Marea Mexicana, organización detrás de marcha que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre?

La marcha que está siendo llamada “INE Ciudadano Ya” fue convocada por la organización Marea Mexicana, impulsada por el empresario Claudio X. González. Figuras como el expresidente Vicente Fox se han unido en apoyo a este movimiento.

Para la marcha, se ha convocado a los manifestantes en distintos puntos de toda la República e incluso en lugares como la sede de la ONU en Ginebra, Suiza y Consulados de México en Estados Unidos y España. En la Ciudad de México, esta partirá desde el Auditorio Nacional con destino al Ángel de la Independencia.

El motivo de la manifestación es exigir un INE “ciudadano y autónomo”, después de lo que el movimiento percibió como una “perversión” del instituto tras gestión de Guadalupe Taddei, quien hoy en día se encuentra acusada de peculado. Incluso han surgido teorías en línea en las cuales se acusa a Morena de haber colocado a Taddei en el INE con el único objetivo de desestabilizar el organismo electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, o su partido hayan tenido una decisión en el nombramiento de Taddei.

El movimiento recuerda a las manifestaciones que llevaron por nombre “Marea Rosa”, las cuales surgieron en 2022 ante las reformas electorales de AMLO y que tenían como objetivo defender la autonomía del INE. De aquella marchas surgió el partido electoral Somos.