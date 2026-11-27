Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy se reúnen con colectivos de búsqueda

El Gobierno de México ha localizado a más de 18 mil 500 personas mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante una reunión con madres buscadoras, familiares y colectivos de la región noreste del país, realizada en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La funcionaria explicó que la estrategia ha permitido ampliar las capacidades de las instituciones encargadas de la búsqueda y fortalecer la coordinación con los gobiernos estatales. Añadió que, para la presidenta Claudia Sheinbaum, la localización de personas desaparecidas es una prioridad nacional, por lo que instruyó mantener una atención cercana y permanente con las familias.

Rodríguez señaló que el Gobierno federal realiza recorridos por distintas regiones del país para reunir a las autoridades responsables de buscar, investigar y atender a las víctimas con los familiares y colectivos. Durante estos encuentros, dijo, se revisan los casos con participación de fiscalías, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas, tanto federales como estatales.

Entre los aspectos que se verifican está que cada caso cuente con una carpeta de investigación, un plan de búsqueda y los perfiles genéticos correspondientes incorporados a las bases de datos. La secretaria sostuvo que las instituciones deben compartir información y trabajar de manera coordinada, además de ofrecer un trato digno y mantener informadas a las familias.

Plantean reforzar búsqueda inmediata

La titular de Gobernación indicó que uno de los objetivos es garantizar que las autoridades actúen con rapidez desde el momento en que se reporta una desaparición. Para ello, consideró necesario fortalecer la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), mejorar la comunicación entre las instituciones de todo el país y ampliar las capacidades forenses y de identificación humana.

En estas tareas participan la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, instituciones estatales y organismos internacionales. Rodríguez también reconoció la experiencia de madres, padres, hijas, hijos y demás familiares que participan en las labores de búsqueda, al considerar que sus conocimientos son fundamentales para mejorar la estrategia.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, presentó las 10 acciones que integran la Estrategia Nacional de Búsqueda y los resultados alcanzados durante el último año. Entre los avances mencionó la revisión del Registro Nacional por especialistas nacionales e internacionales, así como la importancia de que todos los casos cuenten con una carpeta de investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y evitar la impunidad.

También expuso las acciones de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para retirar páginas y publicaciones utilizadas para captar a mujeres y hombres jóvenes mediante falsas ofertas laborales y engaños.

Medina Padilla reconoció la participación de los colectivos en la construcción del marco jurídico vigente y reiteró el compromiso del Gobierno federal con la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

Cierran recorrido nacional con reunión en Tamaulipas

El encuentro en Ciudad Victoria reunió a familiares y colectivos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y representó la última reunión regional del año, con la que concluyó el primer recorrido por el país anunciado por la presidenta para escuchar, atender e informar a las personas buscadoras y sus familias.

A la reunión asistieron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Fondo de Población de Naciones Unidas, Maximilian More; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada.