TIPAT crea grupo de trabajo para combatir fraude comercial

México y Malasia presidirán un nuevo grupo de trabajo del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), enfocado en combatir la triangulación ilegal de exportaciones y reforzar la vigilancia sobre el origen de las mercancías que circulan entre los países integrantes.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien encabeza la delegación mexicana en la reunión del acuerdo celebrada en Vietnam, informó que la propuesta fue aprobada por los participantes. El grupo analizará las dimensiones de esta práctica y elaborará recomendaciones para evitarla, además de plantear medidas para sancionar a quienes incurran en ella.

Ebrard explicó que la triangulación ilegal consiste en presentar mercancías como si hubieran sido producidas en un país distinto al de su origen real, con el propósito de evadir aranceles y obtener condiciones comerciales que no les corresponden. Estas operaciones también pueden estar relacionadas con irregularidades laborales o subsidios que no son declarados.

El nuevo mecanismo buscará asegurar que los integrantes del TIPAT respeten las reglas de origen y exista certeza sobre el lugar donde se fabrican los productos. Con ello, se pretende evitar operaciones conocidas como transshipment, en las que se utiliza un tercer país para modificar o encubrir la procedencia de las mercancías.

Condiciones comerciales equilibradas

El titular de Economía señaló que el grupo también permitirá revisar las condiciones de acceso a los mercados, con el propósito de que las facilidades comerciales sean recíprocas entre los países. Explicó que México necesita importar productos de sus socios, pero también requiere que estos permitan la entrada de las exportaciones mexicanas.

“Yo importo porque necesito sus productos, pero tienen que admitir mis exportaciones. Entonces tiene que ser simétrico”, expresó.

El funcionario advirtió que falsear el origen de los bienes representa un fraude que reduce los ingresos fiscales de los gobiernos. De acuerdo con las cifras presentadas, esta actividad genera pérdidas anuales cercanas a 1.1 billones de dólares por impuestos que dejan de recaudarse, con efectos especialmente perjudiciales para las economías en desarrollo.

En el caso de México, agregó, la triangulación ilegal también ha repercutido en la actividad productiva y el empleo. Los datos expuestos por Ebrard relacionan las exportaciones realizadas bajo este esquema con una disminución de 30 por ciento en la producción nacional y la pérdida de 200 mil puestos de trabajo en las industrias textil y de confección.

Condiciones para nuevos integrantes

Durante el encuentro en Vietnam también se abordó la posible incorporación de nuevos países al TIPAT. Ebrard señaló que distintas naciones han expresado interés en integrarse, aunque México considera necesario proteger la integridad del acuerdo y asegurar que quienes busquen sumarse conozcan y cumplan sus disposiciones.

Como propuesta, planteó que los países interesados participen primero en los grupos de trabajo, donde puedan resolver dudas sobre las reglas de origen y las normas que regulan las operaciones de importación y exportación.

El secretario sostuvo que el crecimiento del tratado no debe centrarse únicamente en aumentar el número de integrantes, sino en garantizar que todos respeten las mismas condiciones comerciales. Con el nuevo grupo encabezado por México y Malasia, los países participantes buscarán fortalecer los controles sobre la procedencia de los productos y evitar prácticas que alteren el intercambio comercial.