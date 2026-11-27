Frente frío CDMX

México se prepara para un cierre de noviembre marcado por contrastes meteorológicos: mientras algunas regiones enfrentarán lluvias torrenciales y vientos de hasta 100 km/h, en las montañas del centro del país podría caer nieve o aguanieve. La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, acompañada de una masa de aire ártico, traerá consigo un descenso de temperaturas y condiciones poco habituales en distintas entidades.

Uno de los escenarios que más llama la atención está en la Ciudad de México. Las zonas montañosas de la capital podrían registrar nieve o aguanieve durante el fin de semana, algo que inevitablemente recuerda la histórica nevada de enero de 1967, cuando Paseo de la Reforma, Chapultepec, San Ángel y el Zócalo quedaron cubiertos de blanco.

Pero esta vez el pronóstico no apunta a una nevada en las calles de la ciudad. La posibilidad se concentra en las cumbres que superan los 2,800 metros sobre el nivel del mar, particularmente el Ajusco, el Chichinautzin y el Cerro del Pelado. También se contempla este fenómeno en zonas elevadas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Un país entre la nieve, las lluvias y los fuertes vientos

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera tormenta invernal se formó desde el jueves 26 de noviembre sobre el occidente de México, Escenario se extendería durante el viernes y sábado. Las precipitaciones pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, además de favorecer inundaciones y deslaves.

A este panorama se suman las rachas de viento de entre 90 y 100 km/h previstas para el istmo y golfo de Tehuantepec, asociadas con la masa de aire ártico que acompaña al frente frío número 8. Aunque el frente se desplazará hacia el mar Caribe, su masa de aire mantendrá condiciones frías en amplias regiones del territorio nacional.

¿Por qué es tan difícil que vuelva a nevar en la capital?

La última nevada documentada en la zona urbana de la Ciudad de México ocurrió el 11 de enero de 1967. Aquella madrugada, la nieve comenzó a caer alrededor de las dos de la mañana y dejó una capa de hasta ocho centímetros en algunos puntos de la capital.

Desde entonces, las condiciones de la ciudad han cambiado. Investigaciones de la UNAM muestran que entre 1920 y 2014 la temperatura mínima anual promedio registrada en el Observatorio de Tacubaya pasó de 8 a 12 grados centígrados, mientras que la máxima promedio aumentó de 23 a 25 grados.

Uno de los factores es la isla de calor urbana: las construcciones y superficies asfaltadas absorben energía durante el día y la liberan por la noche, lo que mantiene temperaturas más elevadas en la ciudad que en sus alrededores. La diferencia entre las zonas urbanas más cálidas y el entorno rural más fresco puede alcanzar alrededor de 10 grados, una condición que dificulta que la nieve llegue al suelo y permanezca.

Por eso, aunque las condiciones atmosféricas pueden favorecer precipitaciones invernales en las montañas, una nevada como la de 1967 en las zonas urbanas sigue siendo extraordinariamente difícil.

Cómo protegerse durante el descenso de temperatura

Ante el frío, las lluvias y los vientos fuertes, las autoridades recomiendan abrigarse con varias capas de ropa y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

También se aconseja asegurar objetos en azoteas y balcones, mantenerse lejos de árboles, muros y anuncios que puedan caer, y evitar cruzar calles inundadas, ríos o arroyos. En carretera, es importante reducir la velocidad ante la lluvia, la niebla o la posible presencia de hielo en zonas montañosas.

Dentro de casa, se debe evitar utilizar braseros, hornos o estufas de cocina para calentar habitaciones. Los aparatos de combustión deben utilizarse con ventilación adecuada, pues pueden producir monóxido de carbono, un gas sin color ni olor que puede causar intoxicaciones mortales.

La primera tormenta invernal no solo traerá temperaturas bajas: también pondrá a distintas regiones del país frente a lluvias intensas, vientos peligrosos y la posibilidad de ver caer nieve en sus montañas. Un panorama que recuerda que el invierno puede manifestarse de formas muy distintas según el lugar.