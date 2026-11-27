Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy se reúnen con colectivos de búsqueda

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezaron una reunión de trabajo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región noreste del país, con el objetivo de reforzar la colaboración institucional y atender las demandas de las familias.

El encuentro reunió a madres buscadoras, familiares y representantes de colectivos de cuatro estados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Durante la reunión, las autoridades abrieron un espacio de diálogo directo para escuchar las experiencias de los participantes e identificar necesidades relacionadas con las labores de búsqueda.

Al inaugurar los trabajos, Rosa Icela Rodríguez señaló que la localización de personas desaparecidas es una prioridad nacional para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien instruyó mantener una atención cercana y permanente con las familias, los colectivos y las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Por su parte, Ernestina Godoy expresó la disposición de la Fiscalía General de la República para continuar participando en estos encuentros y escuchar a quienes buscan a sus familiares. Consideró que recuperar sus experiencias permite detectar áreas de oportunidad, mejorar la coordinación entre instituciones y fortalecer los procedimientos de trabajo.

En su intervención, Américo Villarreal agradeció la apertura de este espacio para establecer un diálogo directo con las familias y reconoció que la atención de las desapariciones requiere empatía, solidaridad y, principalmente, eficacia y resultados.

El gobernador también indicó que su administración ha mantenido comunicación con familiares de personas desaparecidas o no localizadas, tanto de manera individual como mediante colectivos. Estas acciones, explicó, se realizan en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno.

Asimismo, afirmó que el estado participa en estos esfuerzos junto con autoridades municipales y federales, además de haber ampliado su capacidad operativa y de atención para las familias.

El Gobierno de Tamaulipas agradeció la realización de la reunión y la disposición de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República para sumar esfuerzos en la región. También refrendó su compromiso de mantener un diálogo permanente con los colectivos y familiares, bajo una política de respeto a los derechos humanos y atención a sus demandas.

La coordinación entre instituciones y la participación de las familias, destacó la administración estatal, son elementos necesarios para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas y contribuir a garantizar el derecho a la verdad y la justicia.