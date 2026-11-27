El director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional de Fonatur, José Carlos Sandoval Loza (Especial)

Fonatur — El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó este viernes desde Tamaulipas, los avances de su estrategia operativa, en el marco del ciclo de conferencias presentadas durante el Encuentro de Pueblos Mágicos 2026, y enfocada en el bienestar comunitario, la sostenibilidad y la Prosperidad Compartida.

El director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional de la dependencia, José Carlos Sandoval Loza, explicó durante la ponencia “El nuevo Fonatur: inversión inteligente y turismo comunitario para transformar destinos”, que bajo el liderazgo del director general, Sebastián Ramírez Mendoza, este modelo opera bajo tres pilares fundamentales: innovación, acompañamiento e inversión.

“Es importante entender que hay un antes y un después de la visión del turismo tras la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros buscamos que el turismo no solo se quede en tres o cuatro lugares, sino que permee en todo el país, que todas las comunidades tengan la oportunidad de ofrecerle algo al turista y reciban los beneficios económicos que esta actividad genera”, señaló.

En la misma línea, refirió que para dar certeza jurídica y continuidad a la estrategia de la Jefa del Ejecutivo federal, el Gobierno de México promulgó tres instrumentos normativos clave: el decreto Acapulco Se Transforma Contigo (enero de 2025), el decreto que declara de interés nacional el Turismo Comunitario (marzo de 2026) y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

UNIDAD

Asimismo, detalló que, a través de la Subdirección de Asistencia Técnica y en estrecha coordinación con la Secretaría de Turismo, el Fonatur abandonó las intervenciones verticales para trabajar de la mano con autoridades comunitarias. En 2026, se destinaron 75 millones de pesos (25 millones por destino) para consolidar tres Destinos de Turismo Comunitario (DTC): Maya Ka’an, Camino del Mayab y los Pueblos Mancomunados.

De forma complementaria, para fortalecer la liquidez y combatir los esquemas de financiamiento informal, comentó que el Fonatur en alianza con Financiera para el Bienestar (Finabien) palomea proyectos sujetos a créditos de entre 50 mil y 300 mil pesos para prestadores de servicios comunitarios, con dos meses de gracia y tasas simbólicas de entre 2.5 y 3 por ciento, operando ya en 13 estados del país.

Sin desviarse del tema, el funcionario apuntó que como un acto de justicia social y reactivación económica, el Fonatur ejecuta una inversión de 300 millones de pesos en la región purépecha de Michoacán, la primera intervención federal de esta magnitud en casi ocho décadas, agregó.

Refirió también que mediante mesas de concertación con los núcleos comunitarios en el Lago de Pátzcuaro se renuevan los muelles de las islas de Janitzio, Tecuena, Yunuén y Pacanda, además de rehabilitar el panteón de Janitzio, restaurar en templo de San Juan Bautista, construir una pasarela en las ruinas de San Juan e implementar la primera señalética turística inteligente.

INFRAESTRUCTURA

Tras el impacto de los huracanes Otis y John, la creación del Centro Integralmente Planeado (CIP) Acapulco-Coyuca de Benítez, permitió a Fonatur Infraestructura asumir directamente servicios esenciales en la franja turística: recolección de residuos, limpieza de playas, mantenimiento de áreas verdes, bacheo, alumbrado público y ordenamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en diálogo permanente con los prestadores de servicios náuticos y de playa.

Entre 2025 y 2026, el Fonatur ha realizado obras de mantenimiento mayor y soterramiento eléctrico. Estas acciones se articulan con el Plan Hídrico de 8 mil mdp a ejecutarse en todo el sexenio y encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) -que incluye pozos radiales, desazolve de cauces y plantas de tratamiento-.

José Carlos Sandoval Loza señaló que, como resultado de esta intervención integral, Acapulco superó este año la barrera de los 5 millones de turistas, una cifra que no se registraba desde hace una década, confirmando que el desarrollo turístico con sentido social y planeación es el camino para construir un México más próspero y justo.

Recalcó que con estas acciones, el Fonatur reafirma su compromiso de consolidar un modelo de desarrollo turístico con justicia social y ordenamiento territorial, donde la planeación estratégica y la participación directa de las comunidades garanticen que la derrama económica se traduzca en desarrollo para las familias mexicanas.

La Crónica de Hoy 2026