Sismo hoy SASMEX detectó un sismo la tarde de este viernes 27 de noviembre, pero la energía liberada en los primeros segundos fue insuficiente para activar la alerta sísmica. El posible epicentro se ubicó en la región del Golfo de Tehuantepec, de acuerdo con el informe preliminar. (Especial)

Además del frío y la tormenta invernal... un nuevo sismo aconteció en el suroeste del país, aunque debido a su baja intensidad no mereció alerta.

De acuerdo con el informe preliminar difundido por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) y el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el movimiento telúrico fue detectado a las 13:09:05 horas.

El organismo explicó que la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no alcanzó el umbral de activación, por lo que no fue necesario emitir la alerta sísmica en las ciudades donde opera el sistema.

¿Dónde habría sido el epicentro?

El mapa preliminar publicado por SASMEX señala que el posible epicentro se ubicaría dentro del círculo rojo mostrado en la región del Istmo de Tehuantepec, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

Las autoridades precisaron que se trata de un reporte preliminar, por lo que la ubicación exacta y la magnitud del sismo serán determinadas posteriormente por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Informe preliminar del #Sismo detectado el 27-nov-26 a las 13:09:05 hrs. #TenemosSismo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/MT6r0C4I45 — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) November 27, 2026

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

SASMEX recordó que la alerta únicamente se activa cuando un sismo genera la energía suficiente para representar un riesgo en las zonas protegidas por el sistema.

En este caso, aunque los sensores detectaron el movimiento, el nivel de energía fue insuficiente para activar el protocolo de aviso, por lo que la población no recibió la señal de alerta.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones relevantes. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, en redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de usuarios preguntando si habían sentido el movimiento o si la alerta había fallado.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos únicamente a la información emitida por fuentes oficiales mientras se actualizan los datos del evento.