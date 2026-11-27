México participa en la COP31

El Gobierno de México presentó su primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, denominada ADAPTAMX 1.0, durante la 31ª Conferencia de las Partes (COP31) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada del 9 al 22 de noviembre en Antalya, Türkiye.

La estrategia reúne 40 medidas para reducir los riesgos derivados del cambio climático y establece una ruta de trabajo hasta 2035 para que los gobiernos federal, estatales y municipales identifiquen las regiones que requieren atención prioritaria y orienten recursos hacia las comunidades más expuestas.

La política contempla 14 acciones frente a las sequías, 19 para atender los efectos de las lluvias torrenciales y siete medidas transversales con perspectiva de género y derechos humanos. Entre las propuestas destaca la captación de agua pluvial en viviendas e infraestructura social ubicadas en zonas con mayor riesgo de escasez.

Durante la presentación, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, quien participó de manera virtual, explicó que la propuesta se construyó a partir de evidencia científica y conocimientos de las propias comunidades. Subrayó que las poblaciones rurales, los pueblos indígenas, las comunidades insulares y los sectores con menores ingresos enfrentan mayores consecuencias ante los fenómenos climáticos.

Para elaborar ADAPTAMX se realizaron siete talleres regionales y tres mesas temáticas, con el propósito de incorporar las condiciones y necesidades de distintos territorios. En el mismo encuentro, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) presentó avances de la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación, que permitirá consultar los riesgos actuales y futuros de cada región, así como de la Ruta para la Adaptación, herramienta para orientar la selección de medidas según las características de cada comunidad.

México y Polonia impulsan diálogo

Además de presentar su política de adaptación, la delegación mexicana participó en las negociaciones internacionales y, junto con Polonia, facilitó las consultas ministeriales sobre transición justa. El diálogo se centró en la futura estructura institucional para acompañar a trabajadores y comunidades durante el cambio hacia economías con menores emisiones contaminantes.

Entre las prioridades que México llevó a la conferencia estuvieron el fortalecimiento del financiamiento climático, la atención a los países y comunidades más afectados, el uso de evidencia científica en las decisiones y una mayor participación de mujeres, niñas y pueblos indígenas.

Aunque la COP31 concluyó sin un consenso para aprobar el Pacto de Antalya, los países acordaron prolongar por tres años el programa de trabajo sobre transición justa y establecer gradualmente un nuevo mecanismo para impulsar la cooperación, generar conocimiento y facilitar la aplicación de estos procesos.

También se aprobaron decisiones relacionadas con el diálogo anual de la segunda ronda del Balance Global, cuyo proceso concluirá en 2028, así como acuerdos sobre mecanismos de cooperación en los mercados de carbono, el financiamiento climático y el Fondo de Adaptación.

Ante las perspectivas de que el calentamiento global supere los 1.5 grados Celsius, el Gobierno mexicano planteó la necesidad de explorar cambios en la arquitectura multilateral para mejorar la capacidad de respuesta internacional frente a los desafíos climáticos.

Pabellón nacional reúne a representantes de más de 20 países

Por primera vez en más de 12 años, México instaló un pabellón nacional en la conferencia, donde durante nueve días se desarrollaron 46 actividades con una asistencia aproximada de mil 700 personas. El espacio reunió a representantes de más de 20 países en cinco encuentros de alto nivel y permitió presentar proyectos, mecanismos de financiamiento y oportunidades de colaboración.

Entre las actividades destacó un encuentro organizado por la Semarnat, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la asociación civil Política y Legislación Ambiental, en el que participaron representantes de Brasil, Alemania, Reino Unido y Noruega, además de integrantes de organizaciones civiles. La reunión estuvo enfocada en fortalecer la cooperación para combatir la deforestación, impulsar la restauración de bosques y atender la pérdida de cobertura forestal vinculada con actividades agropecuarias.

En el pabellón también se presentó el Sistema de Información de la Agenda de Transparencia de la Contribución Determinada a nivel Nacional (SIAT-NDC), una plataforma digital que permitirá registrar, procesar y consultar las acciones de mitigación y adaptación que realiza México para cumplir sus compromisos climáticos.

El sistema busca integrar la información de los gobiernos federal, estatales y municipales, además de facilitar el seguimiento de los avances y la transparencia de las acciones encaminadas a alcanzar las metas nacionales para 2030 y 2035.

La agenda incluyó asimismo temas como la reducción de contaminantes climáticos de vida corta y el aprovechamiento de residuos. En este último rubro, México presentó mediante un recorrido de realidad virtual la experiencia de la Planta de Carbonización Hidrotermal de Bordo Poniente.

Cooperación y financiamiento internacional

Durante la conferencia, la delegación mexicana identificó posibilidades de colaboración y financiamiento con gobiernos de Brasil, España, Corea del Sur y Reino Unido, así como con organismos internacionales, instituciones financieras y organizaciones especializadas.

Entre los participantes con los que se exploraron oportunidades estuvieron ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Francesa para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de iniciativas internacionales enfocadas en clima y reducción de emisiones de metano.

Al concluir su participación en la COP31, el Gobierno de México reiteró su compromiso con el Acuerdo de París y con el trabajo multilateral para avanzar hacia una transición justa que considere los derechos de las personas y el bienestar de las comunidades.