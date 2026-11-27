Ernestina Godoy da informe sobre el caso INE Anuncia cateos y 16 carpetas de investigación por contratos del Instituto Nacional Electoral

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales estatales.

Las indagatorias apuntan a una presunta red de empresas y servidores públicos que habría utilizado distintos mecanismos para obtener beneficios en la contratación de bienes y servicios con recursos públicos.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que las investigaciones están a cargo de distintas áreas especializadas de la institución y que, hasta ahora, se han identificado posibles vínculos entre funcionarios y exfuncionarios electorales, empresarios y compañías que habrían obtenido contratos en condiciones irregulares.

El alcance de las pesquisas comprende operaciones realizadas entre 2014 y 2026, así como posibles delitos relacionados con corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y materia fiscal.

De acuerdo con la titular de la FGR, una de las líneas centrales consiste en determinar si existió una estructura organizada para favorecer a determinadas empresas mediante procedimientos de contratación pública.

FGR investiga una posible red detrás de los contratos electorales

Las 16 carpetas fueron integradas por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, a partir de indicios sobre posibles anomalías en la asignación de contratos por parte de funcionarios del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

La hipótesis ministerial busca establecer si determinadas personas y empresas recibieron ventajas indebidas mediante mecanismos que habrían involucrado a servidores públicos de distintas instancias electorales.

La investigación también contempla los procedimientos de licitación pública, con el propósito de identificar si las reglas y condiciones de contratación fueron utilizadas para orientar las adjudicaciones hacia proveedores específicos.

Inspección en el INE y revisión de contratos de 2014 a 2026

Como parte de las diligencias, personal ministerial realizó una inspección en instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde obtuvo documentación física y digital de naturaleza contractual y contable.

Los materiales corresponden a operaciones celebradas entre 2014 y 2026 con empresas que posiblemente habrían recibido beneficios irregulares.

A esta documentación se sumaron los análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, que revisó información de personas físicas y morales, testimonios, expedientes de contratación y material audiovisual difundido en fuentes abiertas.

La Fiscalía también recibió información sobre la posible incorporación de personas a la estructura laboral del Instituto que, presuntamente, habrían cobrado remuneraciones sin realizar las actividades correspondientes a sus puestos.

Cateos en cuatro domicilios de Ciudad de México ligados a presunta red de corrupción

En una investigación paralela, Godoy explicó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada desarrolla indagatorias por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales y actos de corrupción relacionados con la obtención de contratos públicos en el ámbito electoral.

Esta vertiente contempla a más de 50 personas físicas y morales, entre ellas integrantes de empresas y exservidores públicos con distintos niveles de responsabilidad.

A partir del análisis de la información recabada, el Ministerio Público obtuvo autorización judicial para ejecutar cateos en cuatro inmuebles de Ciudad de México.

Dos de las propiedades se encuentran en la colonia Hipódromo Condesa, una en Jardines del Pedregal y otra en Polanco.

Durante las diligencias, en uno de los domicilios fueron localizados objetos que aparentemente corresponden a urnas y mamparas del INE y de organismos electorales estatales. También se encontraron copias de contratos, recibos y documentos con información de personas posiblemente relacionadas con las operaciones investigadas.

Tanto los indicios como los inmuebles señalados quedaron asegurados y están sujetos a revisión por parte de equipos ministeriales, periciales, policiales y de inteligencia.

La documentación y los materiales encontrados podrían contribuir a reconstruir las relaciones entre proveedores, funcionarios y operaciones comerciales, aunque su contenido y alcance deberán establecerse mediante los análisis correspondientes.

Godoy descarta que las investigaciones cuestionen la autonomía del INE

En su mensaje, Ernestina Godoy estableció una distinción entre las investigaciones penales y la legitimidad institucional del organismo electoral. Aseguró que las diligencias no representan un cuestionamiento a la autonomía constitucional del INE ni a su papel dentro de la vida democrática del país.

La fiscal sostuvo que la obligación de investigar posibles delitos debe ejercerse con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y observancia del principio de presunción de inocencia.