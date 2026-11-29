Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno concluyó en Durango las jornadas de El Buen Gobierno en el Territorio correspondientes a 2026, con una agenda enfocada en promover la honestidad desde las aulas, prevenir prácticas de corrupción y fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos.

Como parte de las actividades educativas, en el Jardín de Niños Profesora María de Jesús Veliz Fernández se desarrolló el programa Semilleros de la Honestidad, en el que niñas y niños conocieron y pusieron en práctica valores mediante los personajes Naye, Toño y Tec. La actividad también reunió a docentes y familiares, quienes conocieron los materiales didácticos de la iniciativa, entre ellos cuentos, canciones y dinámicas para continuar fomentando la honestidad y la empatía en la escuela y el hogar.

La agenda también llegó al Instituto Tecnológico de Durango y al CBTis No. 110, donde se realizó el Rally Corrupción Cero. En estos ejercicios participaron estudiantes e integrantes de los Comités de Paz de otros cinco planteles, quienes analizaron situaciones cotidianas para reconocer conductas deshonestas, identificar sus consecuencias y plantear alternativas de actuación basadas en la integridad.

En el Instituto Tecnológico de Durango también se presentó Data Buen Gobierno, un portal que concentra información de interés público relacionada con contrataciones gubernamentales, declaraciones patrimoniales y responsabilidades administrativas. La herramienta busca facilitar la consulta de estos datos.

Participación ciudadana y vigilancia de recursos

Fuera de los espacios educativos, la dependencia organizó el Diálogo de Participación Ciudadana por la Integridad y Contra la Corrupción, en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, como parte de los encuentros destinados a fortalecer la intervención de la ciudadanía en asuntos públicos.

También se reunió con integrantes del comité de Contraloría Social del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, así como con el grupo encargado de supervisar los recursos destinados a un proyecto apícola del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible. En este último caso, la jornada incluyó un recorrido por los apiarios de la comunidad Doroteo Arango.

Por otra parte, durante la Reunión Nacional de Contralorías Estados-Federación se analizó la participación de las entidades federativas en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de combate a la corrupción.

Con las actividades realizadas en Durango, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio por concluido su programa territorial de 2026, que reunió acciones de formación para estudiantes, herramientas de consulta pública y mecanismos de participación social para supervisar el ejercicio de los recursos públicos.