Pronóstico del clima en México por el frente frío 9 (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene el llamado a la población a tomar precauciones ante el descenso de temperaturas, las lluvias y las fuertes rachas de viento previstas en distintas regiones del país, debido al ingreso del frente frío número 9 y a los remanentes de humedad de la primera tormenta invernal, que comienza a debilitarse.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nuevo sistema frontal entrará este domingo por el norte y noreste del territorio nacional, mientras las condiciones meteorológicas presentan una gradual mejoría en algunas zonas, aunque persistirán las bajas temperaturas, principalmente durante las mañanas en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la ciudadanía utilizar ropa abrigadora en varias capas, cubrir nariz y boca al salir de espacios cálidos, mantenerse hidratada y consumir frutas con vitamina C. También pidió prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, debido a los efectos que puede ocasionar el frío.

Posible caída de nieve y aguanieve

En las zonas montañosas de más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar del Estado de México, Puebla y Veracruz, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve, por lo que se pidió mantener el calor dentro de las viviendas mediante cobijas, ropa térmica y el cierre de rendijas en puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.

La dependencia recomendó utilizar calentadores eléctricos en buenas condiciones y evitar encender anafres o braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Asimismo, pidió extremar precauciones al transitar por carreteras donde podría formarse hielo.

Lluvias fuertes y rachas de viento

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, mientras que Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche podrían registrar precipitaciones fuertes. En Veracruz y Chiapas se esperan chubascos.

Ante el riesgo de inundaciones y encharcamientos, Protección Civil exhortó a evitar arrojar basura en calles, barrancas y cauces de agua, a fin de impedir obstrucciones en coladeras y desagües. Durante las lluvias, los automovilistas deberán encender las luces, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos, además de evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas y buscar resguardo en sitios seguros.

Por otra parte, se prevé un evento de Norte con rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como durante la noche en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Para reducir riesgos, se pidió asegurar láminas, tinacos, macetas y objetos que puedan desprenderse en azoteas o balcones, así como mantenerse alejados de muros, árboles frondosos y espectaculares que pudieran caer ante la fuerza del viento.

La CNPC reiteró la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales, vigilar posibles cambios en el entorno y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil y de las capitanías de puerto, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a las familias.